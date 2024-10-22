Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC NANOGEN làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: BII - 11 - KCN, BII - 12 - KCN, BII - 13 - KCN, BII - 14 - KCN tại Khu Công nghiệp Phú Hội, xã Phú Hội, Đức Trọng

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm về các hoạt động của phòng Kỹ thuật Cơ điện và báo cáo cho Ban Giám Đốc.

Điều hành và tổ chức các hoạt động của phòng kỹ thuật Cơ điện theo trách nhiệm được giao.

Đảm bảo các hoạt động bảo trì được tiến hành theo kế hoạch và đảm bảo có sẵn phụ tùng thay thế cho thiết bị theo kế hoạch hàng tháng, hàng năm.

Theo mô tả công việc của vị trí phó phòng cơ điện được công ty quy định

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Cơ khí, điện, điện lạnh, điện công nghiệp hoặc các ngành liên quan. Đã được đào tạo về Thực hành tốt sản xuất thuốc GMP theo WHO, FDA, PIC/S, TGA... Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm về lĩnh vực liên quan. Kinh nghiệm quản lý phòng kỹ thuật cơ điện từ 2 năm trở lên. Có kiến thức và kinh nghiệm về qui trình sản xuất dược phẩm, công nghệ sinh học. Có kinh nghiệm về việc thiết lập và quản lý dự án. Biết điều hành nhân viên, làm việc theo nhóm. Có kỹ năng nghiệp vụ (ngoại ngữ) đáp ứng yêu cầu công việc. Sử dụng thành thạo vi tính.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC NANOGEN Thì Được Hưởng Những Gì

Được nghỉ thứ 7 và chủ nhật Được làm việc trong môi trường năng động chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên thân thiện có chuyên môn cao lương tháng 13 chế độ phúc lợi theo quy định chung của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC NANOGEN

