Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC NANOGEN làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC NANOGEN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Lâm Đồng: BII
- 11
- KCN, BII
- 12
- KCN, BII
- 13
- KCN, BII
- 14
- KCN tại Khu Công nghiệp Phú Hội, xã Phú Hội, Đức Trọng
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm về các hoạt động của phòng Kỹ thuật Cơ điện và báo cáo cho Ban Giám Đốc.
Điều hành và tổ chức các hoạt động của phòng kỹ thuật Cơ điện theo trách nhiệm được giao.
Đảm bảo các hoạt động bảo trì được tiến hành theo kế hoạch và đảm bảo có sẵn phụ tùng thay thế cho thiết bị theo kế hoạch hàng tháng, hàng năm.
Theo mô tả công việc của vị trí phó phòng cơ điện được công ty quy định
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Cơ khí, điện, điện lạnh, điện công nghiệp hoặc các ngành liên quan.
Đã được đào tạo về Thực hành tốt sản xuất thuốc GMP theo WHO, FDA, PIC/S, TGA...
Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm về lĩnh vực liên quan.
Kinh nghiệm quản lý phòng kỹ thuật cơ điện từ 2 năm trở lên.
Có kiến thức và kinh nghiệm về qui trình sản xuất dược phẩm, công nghệ sinh học.
Có kinh nghiệm về việc thiết lập và quản lý dự án.
Biết điều hành nhân viên, làm việc theo nhóm.
Có kỹ năng nghiệp vụ (ngoại ngữ) đáp ứng yêu cầu công việc.
Sử dụng thành thạo vi tính.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC NANOGEN Thì Được Hưởng Những Gì
Được nghỉ thứ 7 và chủ nhật Được làm việc trong môi trường năng động chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên thân thiện có chuyên môn cao lương tháng 13 chế độ phúc lợi theo quy định chung của công ty
Được nghỉ thứ 7 và chủ nhật
Được làm việc trong môi trường năng động chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên thân thiện có chuyên môn cao
lương tháng 13
chế độ phúc lợi theo quy định chung của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC NANOGEN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
