Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Công nghệ Mr Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Thực hiện kinh doanh nội địa các mặt hàng chủ lực của công ty: Giài pháp Công nghệ: “Sản phẩm Công nghệ & Giải pháp Nông nghiệp Công nghệ cao: Xử lí đất, Xử lí nước, Tưới + châm phân tự động, Chăm sóc Tự động & Tích hợp hệ thống phục vụ cây trồng Nhà kính & Ngoài trời”.

Hiểu rõ chính sách bán hàng, các chương trình khuyến mãi của Công ty và thông báo đến khách hàng kịp thời, chính xác;

Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới.

Theo dõi hợp đồng, điều phối việc giao nhận hàng hóa, chứng từ thanh toán & công nợ.

Nắm bắt xu hướng diễn biến giá cả thị trường, đối thủ cạnh tranh.

Am hiểu tường tận thị trường nông sản & máy móc phụ vụ nông nghiệp CNC.

Sẵn sàng đi công tác, khảo sát thị trường ở các tỉnh.

Làm việc chủ yếu tại Lâm Đồng (Đức Trọng - Đơn Dương - Đà Lạt - Lạc Dương)

Nam, tuổi: 26– 35 tuổi

Tốt nghiệp các ngành kinh doanh, nông nghiệp hoặc đam mê kinh doanh có hiểu biết về nông nghiệp.

Có kinh nghiệm làm tiếp thị/ bán hàng trong ngành hàng nông nghiệp.

Kỹ năng: giao tiếp – đàm phán tốt.

Lập kế hoạch và quản lý công việc tốt.

Trung thực, trách nhiệm, năng động và chịu được áp lực công việc.

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Dịch vụ khách hàng, Nông nghiệp

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Lâm ĐồngHồ Chí Minh