Tuyển Photographer/Video Editor TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 12 Triệu

TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL

Photographer/Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Số 6A Chợ Mới, Thị Trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Long Thành, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông trên các kênh thông tin của INschool: Facebook, website, school online (kênh nội bộ),...
- Quản lý, lưu trữ các file tài liệu thiết kế.
- Chụp hình, quay phim các sự kiện, các hoạt động tại INschool để làm nội dung truyền thông.
- Hỗ trợ trong một số hoạt động in ấn và thi công sản phẩm
- Thực hiện các công tác khác được giao từ Trưởng phòng

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành có liên quan đến thiết kế đồ họa.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: AI, Photoshop. Có khả năng sử dụng các phần mềm dựng phim đơn giản (sẽ được training thêm trong quá trình làm việc).
- Am hiểu về các định dạng thiết kế trên digital Marketing, thường xuyên cập nhật xu hướng mới trên social.
- Gu thẩm mỹ tốt, sáng tạo và đam mê công việc

Tại TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc giờ hành chính, nghỉ cuối tuần và các ngày Lễ/Tết.
- Chương trình thưởng Lễ Tết/Du lịch/Team Building hấp dẫn, xét tăng lương hằng năm cho CBNV.
- Chính sách phúc lợi hấp dẫn: trang bị cơm trưa riêng cho CBNV INschool và cơ chế miễn giảm đặc biệt về học phí chương trình tiếng Anh/Mầm non/Cấp 1, 2, 3 cho con cái/người thân nhân viên/giáo viên của hệ thống.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Thường xuyên được đào tạo các kỹ năng mềm, các khóa học - đào tạo đặc biệt bởi các chuyên gia/Giám đốc đào tạo Interlink.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL

TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 27-29-31, đường Cách mạng tháng Tám, tổ 4, KP 2, Phường Xuân An, Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

