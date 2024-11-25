Tuyển Photographer/Video Editor TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Số 6A Chợ Mới, Thị Trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Long Thành, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông trên các kênh thông tin của INschool: Facebook, website, school online (kênh nội bộ),...

- Quản lý, lưu trữ các file tài liệu thiết kế.

- Chụp hình, quay phim các sự kiện, các hoạt động tại INschool để làm nội dung truyền thông.

- Hỗ trợ trong một số hoạt động in ấn và thi công sản phẩm

- Thực hiện các công tác khác được giao từ Trưởng phòng

- Tốt nghiệp chuyên ngành có liên quan đến thiết kế đồ họa.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: AI, Photoshop. Có khả năng sử dụng các phần mềm dựng phim đơn giản (sẽ được training thêm trong quá trình làm việc).

- Am hiểu về các định dạng thiết kế trên digital Marketing, thường xuyên cập nhật xu hướng mới trên social.

- Gu thẩm mỹ tốt, sáng tạo và đam mê công việc

Tại TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc giờ hành chính, nghỉ cuối tuần và các ngày Lễ/Tết.

- Chương trình thưởng Lễ Tết/Du lịch/Team Building hấp dẫn, xét tăng lương hằng năm cho CBNV.

- Chính sách phúc lợi hấp dẫn: trang bị cơm trưa riêng cho CBNV INschool và cơ chế miễn giảm đặc biệt về học phí chương trình tiếng Anh/Mầm non/Cấp 1, 2, 3 cho con cái/người thân nhân viên/giáo viên của hệ thống.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Thường xuyên được đào tạo các kỹ năng mềm, các khóa học - đào tạo đặc biệt bởi các chuyên gia/Giám đốc đào tạo Interlink.

