Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Minh Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Minh Hiền (Giày MIRA), 111/43, Minh Hiền (Giày MIRA, 43 - 45 Đường số 1, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Lên đề tài, kịch bản, liên hệ thực hiện, sản xuất tin bài thuộc mảng chuyên trách, …

- Viết bài tự giới thiệu, Homeshoping, tọa đàm, TVC, …

- Biên tập, kiểm soát nội dung chương trình thuộc mảng chuyên trách.

- Biên tập tin, cập nhật nội dung trên trang Web, fanpage của công ty.

- Tìm hiểu liên tục thị trường, thế mạnh của khách hàng để cập nhật những thị hiếu khách hàng, đưa ra các ý tưởng đề xuất thu hút khách hàng đến với công ty.

- Chịu trách nhiệm về phương hướng và chất lượng nội dung của chủ đề biên tập.

- Báo cáo kết quả định kỳ lên cấp trên.

- Các công việc khác theo sự hướng dẫn của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên có ngoại hình và giọng nói tốt

- Ưu tiên có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương, yêu thích công việc này.

- Khả năng giao tiếp, thuyết trình, trình bày tốt.

- Sáng tạo, nhiệt tình, hoạt bát và ham học hỏi.

- Thành thạo Word, Excel, Facebook, Tiktok…

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Minh Hiền Thì Được Hưởng Những Gì

- Xét tăng lương hàng năm theo năng lực và mức độ cống hiến.

- Được xét tăng lương định kì 12 tháng 1 lần

- Được đóng BH và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định nhà nước.

- Thưởng tất cả các ngày lễ lớn trong năm, lương tháng 13, thưởng tết theo kết quả kinh doanh.

- Du lịch nghỉ mát hàng năm cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Minh Hiền

