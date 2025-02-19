Tuyển Producer (Sản xuất phim) JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại JobsGO Recruit
- Hồ Chí Minh:
- 79 Đinh Thị Thi Hiệp Bình Phước Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Quay và chụp ảnh phục vụ cho nội dung video trên các nền tảng Social như TikTok, Facebook, YouTube.
- Chỉnh sửa hậu kỳ, bao gồm cắt ghép, xử lý âm thanh, màu sắc, hiệu ứng để đảm bảo chất lượng video chuyên nghiệp.
- Biên tập và tối ưu video, cải thiện nội dung, tiêu đề, thumbnail nhằm tăng lượng truy cập, tương tác và lượt thích.
- Phối hợp với team sáng tạo, tham gia thảo luận ý tưởng, nội dung kịch bản để xây dựng video hấp dẫn.
- Cập nhật xu hướng mới, đề xuất ý tưởng sáng tạo, ứng dụng công nghệ chỉnh sửa hiện đại để nâng cao hiệu quả nội dung.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng chuyên ngành Maketting hoặc các ngành tương đương
- Trình độ chuyên môn:
- Thành thạo Premiere, có khả năng chỉnh sửa, cắt ghép, xử lý màu sắc và âm thanh chuyên nghiệp.
- Kỹ năn xử lý nhanh trên Premiere, tối ưu thời gian làm việc và đảm bảo tiến độ sản xuất video.
- Hiểu biết về Capcut,.....
- Hiểubiết cơ bản về After Effects và Photoshop, hỗ trợ tạo hiệu ứng, chỉnh sửa hình ảnh và đồ họa.
- Kỹ năng khác - Làm việc nhóm;
- Làm việc độc lập;
- Giải quyết vấn đề;
- Giao tiếp thuyết phục
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia các quyền lợi đầy đủ theo luật lao động tại Việt Nam và theo quy định của Công ty
- Được hưởng các chính sách chế độ, đãi ngộ theo quy định .
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
