Tuyển Producer (Sản xuất phim) JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 79 Đinh Thị Thi Hiệp Bình Phước Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Quay và chụp ảnh phục vụ cho nội dung video trên các nền tảng Social như TikTok, Facebook, YouTube.

- Chỉnh sửa hậu kỳ, bao gồm cắt ghép, xử lý âm thanh, màu sắc, hiệu ứng để đảm bảo chất lượng video chuyên nghiệp.

- Biên tập và tối ưu video, cải thiện nội dung, tiêu đề, thumbnail nhằm tăng lượng truy cập, tương tác và lượt thích.

- Phối hợp với team sáng tạo, tham gia thảo luận ý tưởng, nội dung kịch bản để xây dựng video hấp dẫn.

- Cập nhật xu hướng mới, đề xuất ý tưởng sáng tạo, ứng dụng công nghệ chỉnh sửa hiện đại để nâng cao hiệu quả nội dung.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm >1 năm.

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng chuyên ngành Maketting hoặc các ngành tương đương

- Trình độ chuyên môn:

- Thành thạo Premiere, có khả năng chỉnh sửa, cắt ghép, xử lý màu sắc và âm thanh chuyên nghiệp.

- Kỹ năn xử lý nhanh trên Premiere, tối ưu thời gian làm việc và đảm bảo tiến độ sản xuất video.

- Hiểu biết về Capcut,.....

- Hiểubiết cơ bản về After Effects và Photoshop, hỗ trợ tạo hiệu ứng, chỉnh sửa hình ảnh và đồ họa.

- Kỹ năng khác - Làm việc nhóm;

- Làm việc độc lập;

- Giải quyết vấn đề;

- Giao tiếp thuyết phục

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : 12tr-15tr (Thỏa thuận)

- Tham gia các quyền lợi đầy đủ theo luật lao động tại Việt Nam và theo quy định của Công ty

- Được hưởng các chính sách chế độ, đãi ngộ theo quy định .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

