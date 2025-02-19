Tuyển Producer (Sản xuất phim) JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
JobsGO Recruit

Producer (Sản xuất phim)

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 79 Đinh Thị Thi Hiệp Bình Phước Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Quay và chụp ảnh phục vụ cho nội dung video trên các nền tảng Social như TikTok, Facebook, YouTube.
- Chỉnh sửa hậu kỳ, bao gồm cắt ghép, xử lý âm thanh, màu sắc, hiệu ứng để đảm bảo chất lượng video chuyên nghiệp.
- Biên tập và tối ưu video, cải thiện nội dung, tiêu đề, thumbnail nhằm tăng lượng truy cập, tương tác và lượt thích.
- Phối hợp với team sáng tạo, tham gia thảo luận ý tưởng, nội dung kịch bản để xây dựng video hấp dẫn.
- Cập nhật xu hướng mới, đề xuất ý tưởng sáng tạo, ứng dụng công nghệ chỉnh sửa hiện đại để nâng cao hiệu quả nội dung.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm >1 năm.
- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng chuyên ngành Maketting hoặc các ngành tương đương
- Trình độ chuyên môn:
- Thành thạo Premiere, có khả năng chỉnh sửa, cắt ghép, xử lý màu sắc và âm thanh chuyên nghiệp.
Thành thạo Premiere
- Kỹ năn xử lý nhanh trên Premiere, tối ưu thời gian làm việc và đảm bảo tiến độ sản xuất video.
Kỹ năn xử lý nhanh trên Premiere
- Hiểu biết về Capcut,.....
Hiểu biết về Capcut,.....
- Hiểubiết cơ bản về After Effects và Photoshop, hỗ trợ tạo hiệu ứng, chỉnh sửa hình ảnh và đồ họa.
Hiểubiết cơ bản về After Effects và Photoshop
- Kỹ năng khác - Làm việc nhóm;
- Kỹ năng khác
- Làm việc độc lập;
- Giải quyết vấn đề;
- Giao tiếp thuyết phục

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : 12tr-15tr (Thỏa thuận)
- Tham gia các quyền lợi đầy đủ theo luật lao động tại Việt Nam và theo quy định của Công ty
- Được hưởng các chính sách chế độ, đãi ngộ theo quy định .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

