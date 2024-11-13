Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Thương mại Chí Nhân làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Mức lương 2 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Ngõ 34 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Nghiên cứu thị trường, trending xu hướng tiktok, reels facebook và instagram

Lên ý tưởng, kịch bản, viết content ngắn theo chủ đề cho video. Kết hợp cùng phòng sản xuất để hoàn thiện sản phẩm.

Tham gia công việc những buổi chụp, sản xuất hình ảnh để làm content.

Bắt trend, quay video meme, hài ngắn, tips về các mảng: Cưới, sự kiện, model, kỷ yếu ...

Đề xuất từ 4 - 7 ý tưởng, video để tiến hành quay dựng (bắt buộc trong tuần)

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Quản lý.

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã từng có kinh nghiệm về content một trong các mảng kỷ yếu, cưới, sự kiện, model là một lợi thế.

Có khả năng nghiên cứu, sáng tạo, bắt trend tốt.

Có kinh nghiệm quay video là một lợi thế.

Khả năng tư duy tốt, lập và triển khai kế hoạch.

Có khả năng làm việc nhóm và độc lập

Sáng tạo, trách nhiệm, cầu tiến, trung thực.

Làm việc tối thiểu 5 buổi/tuần

Tại Công ty TNHH Thương mại Chí Nhân Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 2.000.000đ - 4.000.000đ + thưởng KPI + chuyên cần + lương takecare.

Nghỉ 02 ngày/1 tháng hưởng nguyên lương.

Các chuyến du lịch, teambuilding hấp dẫn và các chế độ đãi ngộ khác của Công ty (Hiếu hỉ, sinh nhật ...)

Lộ trình thăng tiến, tăng lương rõ ràng review 6 tháng/1 lần hoặc 1 quý/1 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Chí Nhân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.