Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Thương mại Chí Nhân làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công ty TNHH Thương mại Chí Nhân
- Hà Nội:
- Ngõ 34 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 2 - 5 Triệu
Nghiên cứu thị trường, trending xu hướng tiktok, reels facebook và instagram
Lên ý tưởng, kịch bản, viết content ngắn theo chủ đề cho video. Kết hợp cùng phòng sản xuất để hoàn thiện sản phẩm.
Tham gia công việc những buổi chụp, sản xuất hình ảnh để làm content.
Bắt trend, quay video meme, hài ngắn, tips về các mảng: Cưới, sự kiện, model, kỷ yếu ...
Đề xuất từ 4 - 7 ý tưởng, video để tiến hành quay dựng (bắt buộc trong tuần)
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Quản lý.
Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng nghiên cứu, sáng tạo, bắt trend tốt.
Có kinh nghiệm quay video là một lợi thế.
Khả năng tư duy tốt, lập và triển khai kế hoạch.
Có khả năng làm việc nhóm và độc lập
Sáng tạo, trách nhiệm, cầu tiến, trung thực.
Làm việc tối thiểu 5 buổi/tuần
Tại Công ty TNHH Thương mại Chí Nhân Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ 02 ngày/1 tháng hưởng nguyên lương.
Các chuyến du lịch, teambuilding hấp dẫn và các chế độ đãi ngộ khác của Công ty (Hiếu hỉ, sinh nhật ...)
Lộ trình thăng tiến, tăng lương rõ ràng review 6 tháng/1 lần hoặc 1 quý/1 lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Chí Nhân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
