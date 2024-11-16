Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 19 Điện Biên Phủ, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập kế hoạch sản xuất clip, video, TVC, … dựa trên yêu cầu đã được phê duyệt (tuần, tháng).

Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm.

Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của tổ chức

Đưa ra ý tưởng và triển khai thiết kế đồ họa, hình cắt, trailer, … quảng bá cho chương trình, thương hiệu của Công ty.

Phối hợp bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh công ty

Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan tới yêu cầu công việc cũng như các quy định của Công ty.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học/ Cao đẳng ngành Thiết kế, Kiến trúc, Mỹ thuật. hoặc ngành nghề liên quan

Kinh nghiệm từ 1-2 năm (bao gồm dựng Video và kỹ năng tốt về effect liên quan như animation, graphics,...)

Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, am hiểu về các thiết bị quay phim

Có khả năng tư duy, logic về hình ảnh, có kỹ năng lấy góc máy, ánh sáng, bố cục tốt là một lợi thế

Phong cách chuyên nghiệp, trung thực, năng động, có trách nhiệm với công việc.

Thời gian làm việc: 08h30 - 18h00 (nghỉ CN và T7 cách tuần)

Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 16 - 20tr/ tháng

Đóng BHXH, BHYT, BHTN (Đóng bảo hiểm khi hết thử việc)

Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party…tiêu chuẩn 5*

Được thưởng sinh nhật, lễ tết, thâm niên, lương tháng 13, 14 và review lương 6 tháng/lần

Môi trường làm việc vui vẻ, trẻ trung, năng động, hòa đồng “Làm hết sức- Chơi hết mình”

Được training và tham gia các khóa học đào tạo phù hợp để phát triển bản thân và hoàn thiện kỹ năng làm việc của mình

Được hỗ trợ 2 bữa/ ngày (bữa trưa + xế), hoa quả tráng miệng, trà bánh, máy tính, thiết bị khi làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin