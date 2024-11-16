Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty CP Trạng Nguyên Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty CP Trạng Nguyên Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty CP Trạng Nguyên Việt
Ngày đăng tuyển: 16/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Công Ty CP Trạng Nguyên Việt

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty CP Trạng Nguyên Việt

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tổ 1, Do Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tham gia dựng các video cho môn học Toán học bằng thư viện Manim trong ngôn ngữ lập trình Python.
- Ưu tiên đã có kinh nghiệm dựng cho các dịch vụ học trực tuyến: Vio EDU, OLM, Học mãi....
- Đảm nhiệm các công việc khác do trưởng phòng/trưởng bộ phận phân công.
- Báo cáo công việc cho trưởng phòng/trưởng bộ phận phân công.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo: Sử dụng thành thạo thư viện Manim trong ngôn ngữ lập trình Python và các ứng dụng khác để xây dựng video.
- Có khả năng tự lên ý tưởng thiết kế, chỉnh sửa video.
- Tư duy tốt về hiệu ứng, kỹ xảo nhằm tăng kịch tính cho video.
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
- Có khả năng sáng tạo đa dạng, nắm bắt nhanh.

Tại Công Ty CP Trạng Nguyên Việt Thì Được Hưởng Những Gì

3.1/ Chế độ đãi ngộ
- Thu nhập : 8 - 15M/tháng (Thỏa thuận theo năng lực, trao đổi chi tiết trong Phỏng vấn).
- Được đề xuất tăng lương theo năng lực của bản thân.
- Trợ cấp ăn trưa, gửi xăng xe, phụ cấp trách nhiệ[protected info] quy định của Công ty.
3.2/ Sức khỏe, đời sống tinh thần, văn hóa
- BHXH, BHYT, [protected info] quy định Công ty và luật Bảo hiểm quy định.
- Ngày nghỉ phép năm, ngày nghỉ chế độ, nghỉ lễ tết, quà sinh nhật, du lịch hàng năm, party cuối năm, team building... và đầy đủ các chế độ phúc lợi khác theo nội quy Công ty.
- Làm việc trong môi trường giáo dục, trẻ trung, thân thiện, năng động, phát triển.
- Có cơ hội phát triển nghề nghiệp phù hợp với năng lực và định hướng của bản thân.
- Được tham gia các khóa huấn luyện đào tạo, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ do Công ty tổ chức.
- Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6 hằng tuần từ 8h - 17h30p (Thứ 7 làm cách tuần, nghỉ chủ nhật).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Trạng Nguyên Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Trạng Nguyên Việt

Công Ty CP Trạng Nguyên Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tổ 1, Do Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

