Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Hà Thy làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Hà Thy
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Hà Thy

Producer (Sản xuất phim)

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- SN 16C Ngách 197/58/5 Đường Hoàng Mai, Q. Hoàng Mai, TP HN, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

GIỚI THIỆU VỀ NHÃN HÀNG TIF WATCHES
Tif Watches là thương hiệu đồng hồ & trang sức Minimalist ra đời năm 2021. Với sứ mệnh mang đến cho thế hệ trẻ những sản phẩm đồng hồ & trang sức thiết kế đẹp, đa dạng với giá cả phải chăng, Tif Watches tập trung mang đến Khách hàng trải nghiệm mua sắm thân thiện, chu đáo và tinh tế.
Chúng mình chào đón bạn:
Làm việc trong môi trường "NO TOXIC/ NO DRAMA": Nơi mọi người luôn tôn trọng, lắng nghe trọn vẹn, sẽ không tồn tại những lời nói tiêu cực hay công kích cá nhân. Thay vào đó, chúng mình đề cao sự cởi mở, thẳng thắn chia sẻ trên tinh thần xây dựng, cùng nhau giải quyết vấn đề
Học hỏi, phát triển và cải tiến không ngừng: Tif Watches đề cao tinh thần chủ động học hỏi, khuyến khích bạn khám phá tiềm năng bản thân, không ngừng cải tiến và chinh phục thử thách mới. Dù công việc có áp lực chúng mình cũng mong các bạn đều hạnh phúc mỗi khi thức dạy & háo hức khi đi làm
Cùng nhau tạo giá trị tốt nhất đến với khách hàng iu: Mọi hoạt động tại Tif đều hướng đến mục tiêu mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng và tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng
1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Xây dựng kế hoạch nội dung (theo tuần/tháng)
Sản xuất short-video (Tiktok, Instagram reels..)
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ chủ động, chịu khó
Có Laptop cá nhân
Ưu tiên: Có kinh nghiệm về xây dựng, quản lý kênh Tik Tok
Có gu thẩm mỹ, nhạy bén sáng tạo ý tưởng mới.

Tại Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Hà Thy Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: 9 - 12 triệu / tháng (tùy năng lực)
Đào tạo chuyên môn bài bản về Content Marketing
Môi trường làm việc trẻ trung, không toxic, có cơ hội thăng tiến
12 ngày nghỉ phép năm & được tham gia các hoạt động tập thể của công ty, thưởng lễ Tết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Hà Thy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Hà Thy

Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Hà Thy

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hồ Chí Minh

