Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Hà Thy làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

GIỚI THIỆU VỀ NHÃN HÀNG TIF WATCHES

Tif Watches là thương hiệu đồng hồ & trang sức Minimalist ra đời năm 2021. Với sứ mệnh mang đến cho thế hệ trẻ những sản phẩm đồng hồ & trang sức thiết kế đẹp, đa dạng với giá cả phải chăng, Tif Watches tập trung mang đến Khách hàng trải nghiệm mua sắm thân thiện, chu đáo và tinh tế.

Chúng mình chào đón bạn:

Làm việc trong môi trường "NO TOXIC/ NO DRAMA": Nơi mọi người luôn tôn trọng, lắng nghe trọn vẹn, sẽ không tồn tại những lời nói tiêu cực hay công kích cá nhân. Thay vào đó, chúng mình đề cao sự cởi mở, thẳng thắn chia sẻ trên tinh thần xây dựng, cùng nhau giải quyết vấn đề

Học hỏi, phát triển và cải tiến không ngừng: Tif Watches đề cao tinh thần chủ động học hỏi, khuyến khích bạn khám phá tiềm năng bản thân, không ngừng cải tiến và chinh phục thử thách mới. Dù công việc có áp lực chúng mình cũng mong các bạn đều hạnh phúc mỗi khi thức dạy & háo hức khi đi làm

Cùng nhau tạo giá trị tốt nhất đến với khách hàng iu: Mọi hoạt động tại Tif đều hướng đến mục tiêu mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng và tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xây dựng kế hoạch nội dung (theo tuần/tháng)

Sản xuất short-video (Tiktok, Instagram reels..)

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý