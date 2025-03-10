Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NEXA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 222 Dương Đình Nghệ - Cầu Giấy – Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư & Thương Mại Nexa Holding hoạt động trong 2 lĩnh vực chính bao gồm Thiết bị làm đẹp nhập khẩu & Huấn luyện sức khoẻ giới tính. Là một trong những đơn vị tiên phong và dẫn đầu trong lĩnh vực huấn luyện sức khoẻ giới tính.

Hệ thống kênh Marketing gồm Tiktok, Youtube, Facebook được phát triển trên 5 năm. Trung bình lượng traffic đạt hơn 200 triệu/năm.

Hôm nay chúng tôi trải thảm đỏ mời những người anh em Content Marketing về chung nhà. Với tính chất công việc như sau :

1. Sản phẩm

Thương hiệu siêu thực phẩm Organic nhập khẩu.

2.

- Xây dựng và quản lý nội trên các kênh Tiktok và đồng bộ trên các kênh Social khác. (Dạng content chia sẻ)

- Phối hợp với Editor sản xuất video, quay dựng, chỉnh sửa video phù hợp với thị - hiếu và xu hướng trên Tiktok.

- Theo dõi, phân tích hiệu quả của các video đã đăng tải, đưa ra các giải pháp tối ưu hóa nội dung.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện các chiến dịch Marketing hiệu quả.

- Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ 22 – 26 tuổi

- Đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng.

- Ngoại hình tốt

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm leader dẫn tối thiểu 2 bạn content khác

- Hiểu hoặc đã có kinh nghiệm xây dựng content chuyên gia.

- Trách nhiệm – Kỷ luật – Học hỏi – Vượt khó – Biết ơn (Đây là những giá trị văn hoá công ty chúng mình)

- Có kiến thức marketing căn bản và phân tích thị trường;

- Có kinh nghiệm phát triển cộng đồng trên các trang mạng xã hội, forum là một lời thế

- Am hiểu về Tiktok, Youtube là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NEXA HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 14 – 20 triệu. (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn )

- Được đào tạo bài bản về Marketing

- Du lịch 1 năm 1-3 lần

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NEXA HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin