Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ DƯỢC NÚI ĐÈN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - P. Dịch Vọng Hậu,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Sáng tạo nội dung trên các kênh truyền thông của Công ty, bao gồm các kênh Digital, ấn phẩm, tài liệu marketing, …

Lên kế hoạch và triển khai các tuyến nội dung hàng tuần, tháng trên các kênh Digital (Facebook, Website, Youtube, Tiktok, …) cho các sản phẩm.

Xây dựng kế hoạch và tối ưu nội dung để phát triển các chiến dịch Marketing và Truyền thông của Công ty.

Viết nội dung chuẩn SEO cho Website

Phối hợp cùng team để đảm bảo tiến độ và kết quả cho các chiến dịch và sản phẩm phục vụ công

Thực hiện các hoạt động Marketing khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng và Ban Giám đốc

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình: Ưa nhìn, có thể lên hình cho các video clip là một lợi thế

Am hiểu cơ bản và có nền tảng kiến thức về kỹ năng, nghiệp vụ sản xuất các chương trình/video clip/truyền hình.

Có khả năng sáng tạo, bắt trend nhanh, am hiểu các xu thế truyền thông, các kênh mạng xã hội và cơ chế vận hành của nó như: youtube, tiktok ..

Có kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm và lập kế hoạch.

Chịu được áp lực thời gian và tiến độ công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ DƯỢC NÚI ĐÈN Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhậ từ 10 -13,5 triệu (đã bao gồm lương theo vị trí, phụ cấp, trợ cấp….)

Được đào tạo thêm kiến thức chuyên môn

Chế độ tăng lương 2 lần/năm

Được đóng BHXH, BHTN và hưởng ngày nghỉ lễ, Tết theo đúng quy định của Nhà nước

Môi trường làm việc hòa đồng, chuyên nghiệp, sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ DƯỢC NÚI ĐÈN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin