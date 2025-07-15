Tuyển Product Marketing Crystal Martin (Vietnam) Company Limited làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại Crystal Martin (Vietnam) Company Limited
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Lot R1, Quang Chau Industrial Park, Nenh, Bac Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Blueprint, budgeting & purchasing proposal, planning and progress tracking for whole project.
- User requirement, system enhancement.
- MES - AGV testing, issue log monitoring, bulk implementation.
- Communication with other departments, giving support if needed.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- University graduated or above
- Experienced vin IE Background.
- Strong management skill
- Good understanding of system logic and process connection
