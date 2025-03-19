Tuyển Product Marketing Công ty TNHH Hankol Healthcare Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại Công ty TNHH Hankol Healthcare Vina
- Hồ Chí Minh: Quận 1, Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Responsibilities
- Carry out import and export procedures according to company regulations and laws / Thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa theo quy định của công ty và pháp luật
- Prepare and check import and export documents such as: bill of lading, commercial invoice, packing list, C/O.../ Chuẩn bị và kiểm tra các chứng từ xuất nhập khẩu như: vận đơn, hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, giấy chứng nhận xuất xứ, ...
- Prepare product announcement documents for Food Supplement registration in accordance with regulations of VFA; Tracking the application and accelerate its completion / Soạn thảo hồ sơ công bố sản phẩm thực phẩm chức năng theo quy định của VFA; Theo dõi hồ sơ và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ.
- Monitor the process of approving and granting registration numbers promptly supplementing at the request of the VFA / Theo dõi quá trình phê duyệt, cấp số đăng ký bổ sung kịp thời theo yêu cầu của VFA.
- Track shipment status and update information to relevant departments / Theo dõi tình trạng lô hàng và cập nhật thông tin cho các bộ phận liên quan.
- Look up and update information about Pharmacy/Cosmetic/Food Supplement as well as registration information. Update information, circulars, decrees, new documents from relevant management agencies. Tra cứu và cập nhật thông tin về Dược phẩm/Mỹ phẩm/Thực phẩm chức năng cũng như thông tin đăng ký. Cập nhật thông tin, thông tư, nghị định, văn bản mới từ các cơ quan quản lý có liên quan.
- Coordinate with Factory (in Korea), suppliers, partners, experts to request information and documents necessary for completing the registration. / Phối hợp với Nhà máy (tại Hàn Quốc), nhà cung cấp, đối tác, chuyên gia để yêu cầu thông tin và tài liệu cần thiết để hoàn tất đăng ký.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Hankol Healthcare Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hankol Healthcare Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI