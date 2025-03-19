Tuyển Product Marketing Công ty TNHH Hankol Healthcare Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Responsibilities

- Carry out import and export procedures according to company regulations and laws / Thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa theo quy định của công ty và pháp luật

- Prepare and check import and export documents such as: bill of lading, commercial invoice, packing list, C/O.../ Chuẩn bị và kiểm tra các chứng từ xuất nhập khẩu như: vận đơn, hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, giấy chứng nhận xuất xứ, ...

- Prepare product announcement documents for Food Supplement registration in accordance with regulations of VFA; Tracking the application and accelerate its completion / Soạn thảo hồ sơ công bố sản phẩm thực phẩm chức năng theo quy định của VFA; Theo dõi hồ sơ và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ.

- Monitor the process of approving and granting registration numbers promptly supplementing at the request of the VFA / Theo dõi quá trình phê duyệt, cấp số đăng ký bổ sung kịp thời theo yêu cầu của VFA.

- Track shipment status and update information to relevant departments / Theo dõi tình trạng lô hàng và cập nhật thông tin cho các bộ phận liên quan.

- Look up and update information about Pharmacy/Cosmetic/Food Supplement as well as registration information. Update information, circulars, decrees, new documents from relevant management agencies. Tra cứu và cập nhật thông tin về Dược phẩm/Mỹ phẩm/Thực phẩm chức năng cũng như thông tin đăng ký. Cập nhật thông tin, thông tư, nghị định, văn bản mới từ các cơ quan quản lý có liên quan.

- Coordinate with Factory (in Korea), suppliers, partners, experts to request information and documents necessary for completing the registration. / Phối hợp với Nhà máy (tại Hàn Quốc), nhà cung cấp, đối tác, chuyên gia để yêu cầu thông tin và tài liệu cần thiết để hoàn tất đăng ký.