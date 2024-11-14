Tuyển Product Owner/Product Manager CÔNG TY CỔ PHẦN SYSTEMATIC FUNCTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Product Owner/Product Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu thị trường về các sản phẩm, dịch vụ và đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực liên quan.

Lập kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn phát triển sản phẩm, bao gồm các nhiệm vụ, thời gian hoàn thành, nguồn lực cần thiết.

Phối hợp với Quản lý Dự án để xác định và xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm của công ty

Xác định các yêu cầu và tính năng của sản phẩm dựa trên chiến lược kinh doanh và nhu cầu người dùng.

Sắp xếp thứ tự ưu tiên dựa trên giá trị kinh doanh, ưu tiên của người dùng và chiến lược sản phẩm của công ty.

Phân bổ nguồn lực hợp lý giữa các đội nhóm để đảm bảo các nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn.

Theo dõi, quản lý tiến độ phát triển sản phẩm và đưa ra các quyết định nhanh chóng

để giữ cho dự án tiến triển.

Điều chỉnh kế hoạch khi có vấn đề phát sinh để đảm bảo quá trình hoàn thành sản phẩm không bị trễ hạn.

Kiểm tra và đánh giá các tính năng đã phát triển, đảm bảo sản phẩm hoàn thành đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng.

Đảm bảo sản phẩm mang lại giá trị kinh doanh và giá trị xã hội theo định hướng của công ty.

Đánh giá hiệu quả của sản phẩm từng giai đoạn thử nghiệm, đưa ra giải pháp và đề xuất nâng cấp nếu cần thiết.

Phối hợp và làm cầu nối giữa các bên liên quan, bao gồm nhóm BA, nhóm công nghệ, marketing, phát triển kinh doanh, và các bộ phận khác. Đảm bảo mọi người đều hiểu rõ về mục tiêu và tiến độ phát triển sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử, ví điện tử,

Có kinh nghiệm quản trị CSAT, NSP...

Hiểu biết về quy trình phát triển sản phẩm và quản lý Product Backlog.

Khả năng đánh giá và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Khả năng lãnh đạo và phối hợp nhóm hiệu quả.

Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian xuất sắc.

Kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ, có thể làm việc với nhiều bộ phận khác nhau.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SYSTEMATIC FUNCTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận, tham gia đầy đủ các chế độ BHXH.

Tăng lương, xét thưởng dựa trên năng lực, hiệu quả công việc

Đánh giá lương 1 lần/năm và theo các chiến dịch

Thưởng Lễ Tết, thưởng nhân viên xuất sắc theo quý, quà cho các dịp đặc biệt, việc hiếu hỉ và quà thăm hỏi khác cho CBNV.

Thưởng cuối năm: Dựa vào hiệu suất công việc và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty sẽ ban hành Quy chế thưởng.

Cơ hội học hỏi, tham gia các chương trình đào tạo nội bộ về chuyên môn, được chỉ dẫn và làm việc với Ban Quản trị, các nhân sự là những người có kinh nghiệm, tư duy chiến lược và sáng tạo từ các công ty, tập đoàn lớn như Vingroup, OneMount, Viettel, MoMo, VNPay, FPT, Tiki,...

Công ty có cafe riêng: chiết khấu 40% cho CBNV

Các hoạt động nội bộ khác: Year End Party, Team Building, CarDoctor’s Party,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SYSTEMATIC FUNCTIONS

