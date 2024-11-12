Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Product Owner/Product Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Owner/Product Manager Tại Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Bạch Đằng, Phường 2, Q.Tân Bình, TP.HCM, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Product Owner/Product Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm hiểu, phân tích và nghiên cứu thị trường;
- Lập kế hoạch, đề xuất các phương án tiếp cận và chăm sóc khách hàng;
- Tham gia quản lý các chiến dịch marketing;
- Tham gia chuẩn bị tài liệu và gặp gỡ trao đổi với khách hàng, tư vấn và giới thiệu sản phẩm dịch vụ mà công ty đang kinh doanh (khối Đài/Báo);
- Tìm kiếm, khai thác nguồn khách hàng mới;
- Quản lý nhóm khách hàng được giao phụ trách...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng làm việc độc lập và khả năng làm việc nhóm;
- Có khả năng chịu được áp lực trong công việc;
- Có khả năng đi công tác (biết lái xe ô tô là một lợi thế)

Tại Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực (Thu nhập năm: 15 - 16 tháng lương)
- Thưởng: được hưởng % cho dự án quản lý
- Phúc Lợi: được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, thưởng Lễ/Tết theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình

Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 116 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

