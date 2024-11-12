Tuyển Product Owner/Product Manager TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Keangnam, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Product Owner/Product Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm hiểu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và nhu cầu của khách hàng để đề xuất và triển khai chiến lược sản phẩm phù hợp trong lĩnh vực thanh toán/hợp tác đối tác

Điều hành quá trình phát triển sản phẩm từ việc lên kế hoạch, đưa ra yêu cầu sản phẩm, phát triển sản phẩm, đưa sản phẩm ra thị trường và theo dõi hiệu quả sản phẩm.

Thực hiện các bước tiếp cận khách hàng để đánh giá và đề xuất cải tiến cho sản phẩm, đảm bảo sản phẩm đáp ứng được nhu cầu và mong đợi của khách hàng.

Đảm bảo tiến độ, chất lượng và kinh phí của dự án phát triển sản phẩm được đáp ứng đầy đủ và đúng hạn.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để triển khai các chiến dịch marketing, phát triển sản phẩm và định hướng thương hiệu phù hợp để tăng doanh số sản phẩm.

Giám sát các chỉ số kinh doanh và đưa ra báo cáo về hiệu quả sản phẩm, đề xuất các cải tiến cho sản phẩm để đạt được mục tiêu kinh doanh của công ty.

Theo dõi các xu hướng công nghệ mới và các sản phẩm cạnh tranh, đề xuất và triển khai các tính năng mới và nâng cấp sản phẩm để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và duy trì sự cạnh tranh của sản phẩm trong thị trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh,... hoặc các chuyên ngành liên quan;

Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển sản phẩm ví điện tử, thanh toán số, mobile money, e – commerce;

Có kiến thức chuyên sâu về các mô hình phát triển phần mềm, về thanh toán/tài chính số

Có khả năng làm việc với dữ liệu & thông tin, sử dụng các công cụ phân tích số liệu

Yêu thích công nghệ, có khả năng học hỏi và thích ứng nhanh, khả năng làm việc nhóm;

Tự tin giao tiếp, thuyết trình, đàm phán và thuyết phục;

Tiếng Anh: 650+ TOEIC hoặc các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế tương đương.

Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30 từ thứ 2 tới thứ 6

Địa điểm làm việc: Làm việc tại tòa nhà văn phòng hạng A cao nhất Thủ đô – Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mức lương thu hút và cạnh tranh, ứng viên thỏa thuận khi tham gia phỏng vấn

Chính sách thưởng hấp dẫn: thưởng theo tháng, thưởng quý, thưởng năm, ngày lễ Tết, ... theo quy định chung của Tập đoàn Viettel

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước; khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cơ hội tiếp xúc với các dự án lớn, mới mẻ & tham gia xây dựng những sản phẩm lớn và có chỗ đứng trên thị trường Fintech Việt Nam

Cơ hội thăng tiến rõ ràng với nhiều cấp bậc

Cơ hội ứng tuyển thử sức đi học tập và làm việc tại nước ngoài theo các khóa ngắn hạn, dài hạn

Công việc luôn thay đổi, thách thức, không thỏa hiệp với sự lỗi thời.

Lãnh đạo trẻ trung, biết lắng nghe và sẵn sàng tạo cơ hội để cá nhân phát triển bản thân. Đồng nghiệp thân thiện và nhiệt tình.

Nghỉ dưỡng 3 ngày nguyên lương trong năm, hỗ trợ nghỉ dưỡng lên đến 9 triệu/ người

Tham gia các hoạt động thể thao văn hóa, team building, Ngày hội Sáng tạo, giải bóng đá, Viettel’s Got Talent, event quý, event năm, event ngày nghỉ lễ tết,...

Được thư giãn, khơi nguồn sáng tạo với Happy Time mỗi ngày

Thưởng thức bữa trưa được phục vụ ngay tại VDS, được chọn lọc bởi các chuyên gia dinh dưỡng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

