Tuyển Product Owner/Product Manager Pinetree Securities làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Owner/Product Manager Tại Pinetree Securities
- Hà Nội: ROX Tower, 54A Đ. Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Product Owner/Product Manager Với Mức Lương Thỏa thuận
Làm việc trực tiếp với các bên liên quan để lập kế hoạch cải tiến tính năng chính của sản phẩm
Phối hợp với các phòng ban khác (CS, Marketing, Designer và Team Phát triển sản phẩm,...) để đưa ra các giải pháp khả thi, lấy ý kiến phản hồi của khách hàng, phân tích ưu và nhược điểm để so sánh và chọn giải pháp phù hợp nhất.
Chuẩn bị tài liệu, powerpoint và sắp xếp cuộc họp với các Bên liên quan và các phòng ban.
Kiểm soát backlog của sản phẩm, tạo user stories và chuyển giao/ giải thích sản phẩm / tính năng / cải tiến đã xác định cho các Bên liên quan và các phòng ban khác (CS, Marketing, Designer và Team Phát triển sản phẩm,...)
Kết hợp dữ liệu, nghiên cứu thị trường và các phương pháp trong ngành để hiểu rõ các vấn đề, xác định các cơ hội tạo ra giá trị sản phẩm.
Tiến hành nghiên cứu người dùng bằng cách sử dụng các kỹ thuật Khảo sát và Phỏng vấn Người dùng để hiểu các vấn đề của người dùng
Phân tích chi tiết từ phản hồi của người dùng và kết quả nghiên cứu người dung
Xác thực giải pháp với người dùng bằng cách sử dụng mô hình, nguyên mẫu và / hoặc thuyết trình
Duy trì lộ trình sản phẩm và hoàn thiện tính năng. Thông báo cho các phòng ban khác về các thay đổi quan trọng hoặc các tính năng sắp tới.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ Học vấn
2. Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan
Thành thạo một công cụ mockup
Có kỹ năng xử lý sự cố và tư duy phân tích tốt để quyết định giải pháp tốt nhất cho các tính năng hoặc cải tiến của sản phẩm mới
Có hiểu biết sâu sắc về các tương tác của người dùng và thiết kế giao diện người dùng
Quen thuộc với các phương pháp thiết kế và Agile
Khả năng xử lý nhiều ưu tiên cạnh tranh trong môi trường nhịp độ nhanh
Quen thuộc với quy trình công việc kỹ thuật của người phát triển sản phẩm
Giao tiếp tiếng Anh thành thạo là lợi thế.
3. Kinh nghiệm liên quan
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ trong lĩnh vực chứng khoán
Ưu tiên có kinh nghiệm mạnh trong phát triển ứng dụng di động.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Fintech là một lợi thế.
4. Kỹ năng
Chịu khó học hỏi, có kỹ năng giao tiếp tốt và có thể trình bày rõ ràng các ý tưởng, thiết kế và đề xuất của mình
Có khả năng phối hợp hiệu quả với các bộ phận liên quan
Tại Pinetree Securities Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và năng động.
Có cơ hội tham gia đào tạo tại Công ty mẹ tại Hàn Quốc và các hoạt động giao lưu với các công ty thành viên trong tập đoàn.
Tham gia BHXH đầy đủ quyền lợi, thăm khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 1 lần/năm tại các bệnh viện hàng đầu.
Bảo hiểm sức khỏe dành cho người lao động và 1 người thân.
Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự và người thân: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,...
Thời gian làm việc linh động, ngày làm 8 tiếng từ thứ 2 - thứ 6
Du lịch công ty hàng năm và các hoạt động văn hóa đặc sắc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Pinetree Securities
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
