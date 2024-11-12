Tuyển Product Owner/Product Manager Pinetree Securities làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Product Owner/Product Manager Pinetree Securities làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Pinetree Securities
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Pinetree Securities

Product Owner/Product Manager

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Owner/Product Manager Tại Pinetree Securities

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: ROX Tower, 54A Đ. Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Product Owner/Product Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc trực tiếp với các bên liên quan để lập kế hoạch cải tiến tính năng chính của sản phẩm
Phối hợp với các phòng ban khác (CS, Marketing, Designer và Team Phát triển sản phẩm,...) để đưa ra các giải pháp khả thi, lấy ý kiến phản hồi của khách hàng, phân tích ưu và nhược điểm để so sánh và chọn giải pháp phù hợp nhất.
Chuẩn bị tài liệu, powerpoint và sắp xếp cuộc họp với các Bên liên quan và các phòng ban.
Kiểm soát backlog của sản phẩm, tạo user stories và chuyển giao/ giải thích sản phẩm / tính năng / cải tiến đã xác định cho các Bên liên quan và các phòng ban khác (CS, Marketing, Designer và Team Phát triển sản phẩm,...)
Kết hợp dữ liệu, nghiên cứu thị trường và các phương pháp trong ngành để hiểu rõ các vấn đề, xác định các cơ hội tạo ra giá trị sản phẩm.
Tiến hành nghiên cứu người dùng bằng cách sử dụng các kỹ thuật Khảo sát và Phỏng vấn Người dùng để hiểu các vấn đề của người dùng
Phân tích chi tiết từ phản hồi của người dùng và kết quả nghiên cứu người dung
Xác thực giải pháp với người dùng bằng cách sử dụng mô hình, nguyên mẫu và / hoặc thuyết trình
Duy trì lộ trình sản phẩm và hoàn thiện tính năng. Thông báo cho các phòng ban khác về các thay đổi quan trọng hoặc các tính năng sắp tới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ Học vấn: Tốt nghiệp đại học
Trình độ Học vấn
2. Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan
Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan
Thành thạo một công cụ mockup
Có kỹ năng xử lý sự cố và tư duy phân tích tốt để quyết định giải pháp tốt nhất cho các tính năng hoặc cải tiến của sản phẩm mới
Có hiểu biết sâu sắc về các tương tác của người dùng và thiết kế giao diện người dùng
Quen thuộc với các phương pháp thiết kế và Agile
Khả năng xử lý nhiều ưu tiên cạnh tranh trong môi trường nhịp độ nhanh
Quen thuộc với quy trình công việc kỹ thuật của người phát triển sản phẩm
Giao tiếp tiếng Anh thành thạo là lợi thế.
3. Kinh nghiệm liên quan
. Kinh nghiệm liên quan
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ trong lĩnh vực chứng khoán
Ưu tiên có kinh nghiệm mạnh trong phát triển ứng dụng di động.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Fintech là một lợi thế.
4. Kỹ năng
Kỹ năng
Chịu khó học hỏi, có kỹ năng giao tiếp tốt và có thể trình bày rõ ràng các ý tưởng, thiết kế và đề xuất của mình
Có khả năng phối hợp hiệu quả với các bộ phận liên quan

Tại Pinetree Securities Thì Được Hưởng Những Gì

Tháng 13 và thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và năng động.
Có cơ hội tham gia đào tạo tại Công ty mẹ tại Hàn Quốc và các hoạt động giao lưu với các công ty thành viên trong tập đoàn.
Tham gia BHXH đầy đủ quyền lợi, thăm khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 1 lần/năm tại các bệnh viện hàng đầu.
Bảo hiểm sức khỏe dành cho người lao động và 1 người thân.
Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự và người thân: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,...
Thời gian làm việc linh động, ngày làm 8 tiếng từ thứ 2 - thứ 6
Du lịch công ty hàng năm và các hoạt động văn hóa đặc sắc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Pinetree Securities

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Pinetree Securities

Pinetree Securities

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-product-owner-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job245905
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Trusting Social
Tuyển Product Owner/Product Manager Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trusting Social
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty Cổ phần Chứng khoán APG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty Cổ phần Chứng khoán APG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Tuyển Product Owner/Product Manager Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FE CREDIT
Tuyển Product Owner/Product Manager FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD
FE CREDIT
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Tuyển Product Owner/Product Manager Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm American Taiwan Biopharm Co., Ltd.
Tuyển Product Owner/Product Manager American Taiwan Biopharm Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2,000 USD
American Taiwan Biopharm Co., Ltd.
Hạn nộp: 12/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Money Forward Việt Nam
Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty TNHH Money Forward Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Money Forward Việt Nam
Hạn nộp: 07/05/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Tuyển Product Owner/Product Manager NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Hạn nộp: 28/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Home Credit Vietnam - Explore Your Dream Team
Tuyển Product Owner/Product Manager Home Credit Vietnam - Explore Your Dream Team làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Home Credit Vietnam - Explore Your Dream Team
Hạn nộp: 17/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Trusting Social
Tuyển Product Owner/Product Manager Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trusting Social
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty Cổ phần Chứng khoán APG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty Cổ phần Chứng khoán APG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Tuyển Product Owner/Product Manager Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FE CREDIT
Tuyển Product Owner/Product Manager FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD
FE CREDIT
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Tuyển Product Owner/Product Manager Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm American Taiwan Biopharm Co., Ltd.
Tuyển Product Owner/Product Manager American Taiwan Biopharm Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2,000 USD
American Taiwan Biopharm Co., Ltd.
Hạn nộp: 12/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Money Forward Việt Nam
Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty TNHH Money Forward Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Money Forward Việt Nam
Hạn nộp: 07/05/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Tuyển Product Owner/Product Manager NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Hạn nộp: 28/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Home Credit Vietnam - Explore Your Dream Team
Tuyển Product Owner/Product Manager Home Credit Vietnam - Explore Your Dream Team làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Home Credit Vietnam - Explore Your Dream Team
Hạn nộp: 17/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Product Owner/Product Manager Crossian Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 7,000 USD Crossian Việt Nam
Tới 7,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Owner/Product Manager CÔNG TY TNHH BEAUTY BIOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH BEAUTY BIOTECH VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Owner/Product Manager EDUPIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2,000 USD EDUPIA
1,500 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Owner/Product Manager MISA Jointstock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận MISA Jointstock Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Owner/Product Manager Công Ty TNHH Bách Khang Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 45 Triệu Công Ty TNHH Bách Khang Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Owner/Product Manager MISA Jointstock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận MISA Jointstock Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty Merchize làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD Công ty Merchize
1 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Owner/Product Manager Công Ty TNHH Vạn Niên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Vạn Niên
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty TNHH Money Forward Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Money Forward Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Owner/Product Manager Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Owner/Product Manager Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm