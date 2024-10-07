Tuyển Project Manager Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Tuyển Project Manager Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci

Project Manager

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 5BT2, khu đô thị Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Điều phối các hoạt động, xác định mục tiêu, lập lịch trình, ước lượng nguồn lực cần thiết và xác định các rủi ro tiềm năng. Quản lý nhóm làm việc, bao gồm nhân viên IT và các bên liên quan như nhà cung cấp, đối tác, khách hàng. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm, theo dõi tiến độ hàng ngày và đảm bảo rằng công việc được hoàn thành theo đúng quy định. Nhận diện và đánh giá các rủi ro tiềm tàng trong dự án, lập kế hoạch và triển khai các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo dự án không bị chậm tiến độ hoặc gặp khó khăn không đáng có. Liên lạc với các bên liên quan, báo cáo tiến độ và tình hình dự án, đưa ra thông tin và giải thích trạng thái của dự án cho các bên liên quan. Đảm bảo sản phẩm cuối cùng đáp ứng các yêu cầu chất lượng, thời gian hoàn thành và tiêu chuẩn đặt ra.
Điều phối các hoạt động, xác định mục tiêu, lập lịch trình, ước lượng nguồn lực cần thiết và xác định các rủi ro tiềm năng.
Quản lý nhóm làm việc, bao gồm nhân viên IT và các bên liên quan như nhà cung cấp, đối tác, khách hàng.
Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm, theo dõi tiến độ hàng ngày và đảm bảo rằng công việc được hoàn thành theo đúng quy định.
Nhận diện và đánh giá các rủi ro tiềm tàng trong dự án, lập kế hoạch và triển khai các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo dự án không bị chậm tiến độ hoặc gặp khó khăn không đáng có.
Liên lạc với các bên liên quan, báo cáo tiến độ và tình hình dự án, đưa ra thông tin và giải thích trạng thái của dự án cho các bên liên quan.
Đảm bảo sản phẩm cuối cùng đáp ứng các yêu cầu chất lượng, thời gian hoàn thành và tiêu chuẩn đặt ra.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các Trường Đại học chuyên ngành CNTT, toán tin, ... hoặc tương đương ngành CNTT. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm PM trong đó có kinh nghiệm PM tại công ty product là một lợi thế. Có kinh nghiệm làm việc dự án quy mô > 15 người Đã làm quen với Agile Có chứng chỉ PMP/ACP là lợi thế Thành thạo các tool quản lý dự án chính Jira. Có hiểu biết thêm về Redmine hoặc MS Project là lợi thế. Kỹ năng build team, tạo sự gắn kết thúc đẩy tinh thần team.
Tốt nghiệp các Trường Đại học chuyên ngành CNTT, toán tin, ... hoặc tương đương ngành CNTT.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm PM trong đó có kinh nghiệm PM tại công ty product là một lợi thế.
Có kinh nghiệm làm việc dự án quy mô > 15 người
Đã làm quen với Agile
Có chứng chỉ PMP/ACP là lợi thế
Thành thạo các tool quản lý dự án chính Jira. Có hiểu biết thêm về Redmine hoặc MS Project là lợi thế.
Kỹ năng build team, tạo sự gắn kết thúc đẩy tinh thần team.

Tại Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận, cạnh tranh theo năng lực, tham gia đầy đủ các chế độ BHXH. Tăng lương, xét thưởng dựa trên năng lực, hiệu quả công việc Thưởng nhân viên xuất sắc (Theo quý), Chính sách thưởng tháng lương 13 (Theo thời gian làm việc thực tế tại Công ty), thưởng 2/9, thưởng Tết dương lịch... Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,... Cơ hội học hỏi, tham gia các chương trình đào tạo nội bộ về chuyên môn, được chỉ dẫn và làm việc với Ban Quản trị, các nhân sự là những người có kinh nghiệm, tư duy chiến lược và sáng tạo từ các công ty, tập đoàn lớn như Vingroup, OneMount, Viettel, MoMo, VNPay, FPT, Tiki,... Công ty có cafe riêng: chiết khấu 40% cho CBNV Các hoạt động thể thao, văn hóa đa dạng và phong phú: CLB đá bóng, đạp xe, cầu lông,... Các hoạt động nội bộ khác: Year End Party, Team Building, Party,...
Lương thỏa thuận, cạnh tranh theo năng lực, tham gia đầy đủ các chế độ BHXH.
Tăng lương, xét thưởng dựa trên năng lực, hiệu quả công việc
Thưởng nhân viên xuất sắc (Theo quý), Chính sách thưởng tháng lương 13 (Theo thời gian làm việc thực tế tại Công ty), thưởng 2/9, thưởng Tết dương lịch...
Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,...
Cơ hội học hỏi, tham gia các chương trình đào tạo nội bộ về chuyên môn, được chỉ dẫn và làm việc với Ban Quản trị, các nhân sự là những người có kinh nghiệm, tư duy chiến lược và sáng tạo từ các công ty, tập đoàn lớn như Vingroup, OneMount, Viettel, MoMo, VNPay, FPT, Tiki,...
Công ty có cafe riêng: chiết khấu 40% cho CBNV
Các hoạt động thể thao, văn hóa đa dạng và phong phú: CLB đá bóng, đạp xe, cầu lông,...
Các hoạt động nội bộ khác: Year End Party, Team Building, Party,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci

Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 5BT2, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

