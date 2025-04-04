Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI TÂN CƯỜNG MINH làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Bình Dương - Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Lập kế hoạch, triển khai và giám sát tiến độ chiến dịch Commando

Quản lý ngân sách, nguồn lực và rủi ro để đảm bảo hiệu quả cao nhất

Nhận thông tin từ khách hàng và triển khai đến các đội thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các phòng ban để đạt mục tiêu chiến lược

Đề xuất các giải pháp, lộ trình, tối ưu quy trình thực hiện dự án

Quản lý và giám sát tiến độ của dự án, xử lý các trường hợp phát sinh tại điểm

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm quản lý dự án từ 2-3 năm (ưu tiên lĩnh vực marketing, truyền thông, thương hiệu)

Kỹ năng lập kế hoạch, điều phối và xử lý vấn đề xuất sắc

Khả năng làm việc dưới áp lực cao, thích ứng nhanh với thay đổi

Tư duy chiến lược, nhạy bén với xu hướng thị trường

Tiếng Anh tốt là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI TÂN CƯỜNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản thoả thuận theo kinh nghiệm dao động từ 10 - 20 triệu/tháng

Thưởng KPI riêng

Hưởng đầy đủ quyền lợi, chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI TÂN CƯỜNG MINH

