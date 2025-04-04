Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI TÂN CƯỜNG MINH làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI TÂN CƯỜNG MINH
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Bình Dương
- Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Lập kế hoạch, triển khai và giám sát tiến độ chiến dịch Commando
Quản lý ngân sách, nguồn lực và rủi ro để đảm bảo hiệu quả cao nhất
Nhận thông tin từ khách hàng và triển khai đến các đội thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các phòng ban để đạt mục tiêu chiến lược
Đề xuất các giải pháp, lộ trình, tối ưu quy trình thực hiện dự án
Quản lý và giám sát tiến độ của dự án, xử lý các trường hợp phát sinh tại điểm
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm quản lý dự án từ 2-3 năm (ưu tiên lĩnh vực marketing, truyền thông, thương hiệu)
Kỹ năng lập kế hoạch, điều phối và xử lý vấn đề xuất sắc
Khả năng làm việc dưới áp lực cao, thích ứng nhanh với thay đổi
Tư duy chiến lược, nhạy bén với xu hướng thị trường
Tiếng Anh tốt là một lợi thế
Kỹ năng lập kế hoạch, điều phối và xử lý vấn đề xuất sắc
Khả năng làm việc dưới áp lực cao, thích ứng nhanh với thay đổi
Tư duy chiến lược, nhạy bén với xu hướng thị trường
Tiếng Anh tốt là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI TÂN CƯỜNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản thoả thuận theo kinh nghiệm dao động từ 10 - 20 triệu/tháng
Thưởng KPI riêng
Hưởng đầy đủ quyền lợi, chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Thưởng KPI riêng
Hưởng đầy đủ quyền lợi, chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI TÂN CƯỜNG MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI