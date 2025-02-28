Tuyển Project Manager Công ty TNHH phần mềm 2NF làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 45 Triệu

Công ty TNHH phần mềm 2NF
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Công ty TNHH phần mềm 2NF

Project Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại Công ty TNHH phần mềm 2NF

Mức lương
Đến 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Đến 45 Triệu

Quản lý các dự án phát triển phần mềm cho khách hàng Nhật Bản.
- Làm việc trực tiếp với khách hàng để thu thập yêu cầu, lập kế hoạch và theo dõi tiến độ.
- Điều phối đội ngũ phát triển (Dev, QA, BA, Designer…) để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ và yêu cầu.
- Định nghĩa, giám sát và tối ưu hóa quy trình phát triển phần mềm theo mô hình Agile/Scrum hoặc Waterfall.
- Quản lý rủi ro, xử lý sự cố phát sinh trong dự án.
- Báo cáo tiến độ dự án cho khách hàng và ban lãnh đạo công ty.
- Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự trong dự án.- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Đến 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc:
- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí dev của một trong các ngôn ngữ backend và frontend sau:
- Backend: PHP (Laravel), .net, nodejs,...
- Frontend: VueJS, ReactJs, AngularJs,...
- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý dự án phần mềm, ưu tiên trong lĩnh vực outsourcing cho Nhật.
- Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm và các mô hình quản lý dự án (Agile/Scrum, Waterfall).
- Có kinh nghiệm làm việc với Gitlab, readmine, JIRA, Confluence, Trello hoặc các công cụ quản lý dự án khác.
- Kỹ năng giao tiếp, thương lượng và giải quyết vấn đề tốt.
- Có kinh nghiệm làm việc với khách hàng Nhật, hiểu văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản.
Ưu tiên:
- Biết tiếng Nhật, có khả năng giao tiếp, đọc hiểu tài liệu và họp với khách hàng Nhật.
- Có chứng chỉ PMP, PMI-ACP hoặc các chứng chỉ liên quan.
- Từng làm việc tại Nhật hoặc có kinh nghiệm onsite tại Nhật Bản.
- Có kiến thức về DevOps, CI/CD.
- Đã từng quản lý các dự án lớn với quy mô 10+ nhân sự.
- Có kinh nghiệm phân tích, làm tài liệu nghiệp vụ cho dự án: Basic Design, Detail Design,...

Tại Công ty TNHH phần mềm 2NF Thì Được Hưởng Những Gì

Lương upto 45M
• Xét tăng lương 1 năm 1 lần vào cuối năm.
• Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước khi ký HĐLĐ chính thức với Công ty.
• Được tham gia các khóa học tiếng Anh, tiếng Nhật tại Công ty (công ty hỗ trợ).
• Được khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần.
• Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của Công ty: thưởng các dịp Lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng kinh doanh, du lịch, teambuilding,…
• Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH phần mềm 2NF

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH phần mềm 2NF

Công ty TNHH phần mềm 2NF

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: tòa nhà 3a, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

