Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH Rita Võ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công ty TNHH Rita Võ
- Hải Phòng: Số 4, Đường Lê Hồng Phong, Ngô Quyền
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
1. Doanh thu bán hàng:
Chịu trách nhiệm hoàn thành mục tiêu doanh thu của showroom. Lập kế hoạch và thực hiện theo chỉ tiêu doanh thu
Chịu trách nhiệm hoàn thành mục tiêu doanh thu của showroom.
Lập kế hoạch và thực hiện theo chỉ tiêu doanh thu
2. Quản lý nhân sự
Sắp xếp lịch làm việc cho Nhân viên kinh doanh thuộc quyền quản lý hàng ngày, tuần Theo dõi, kiểm tra giờ giấc làm việc của nhân viên Kiểm tra, giám sát thái độ và tinh thần làm việc của nhân viên
Sắp xếp lịch làm việc cho Nhân viên kinh doanh thuộc quyền quản lý hàng ngày, tuần
Theo dõi, kiểm tra giờ giấc làm việc của nhân viên
Kiểm tra, giám sát thái độ và tinh thần làm việc của nhân viên
3. Quản lý sản phẩm
Nắm rõ chi tiết tất cả các sản phẩm đang trưng bày tại showroom: số lượng, hình ảnh vị trí đang trưng bày; Kiểm tra và bảo quản sản phẩm đang trưng bày tại showroom hàng ngày tránh thất thoát hay hư hại sản phẩm trưng bày; Theo dõi, giám sát, sắp xếp, bố trí và trưng bày hàng hóa theo Quy định. Kiểm tra và theo dõi giá bán sản phẩm trên tag giá của sản phẩm trưng bày;
Nắm rõ chi tiết tất cả các sản phẩm đang trưng bày tại showroom: số lượng, hình ảnh vị trí đang trưng bày;
Kiểm tra và bảo quản sản phẩm đang trưng bày tại showroom hàng ngày tránh thất thoát hay hư hại sản phẩm trưng bày;
Theo dõi, giám sát, sắp xếp, bố trí và trưng bày hàng hóa theo Quy định.
Kiểm tra và theo dõi giá bán sản phẩm trên tag giá của sản phẩm trưng bày;
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành
Có kinh nghiệm quản lý từ 2 năm trở lên.
Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành nội thất/ điện máy.
Có khả năng làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm cao, kỹ năng quản lý công việc và nhân sự tốt
Khả năng chịu được áp lực công việc cao
Khả năng giao tiếp, thuyết phục, phân tích số liệu tốt;
Trung trực, cầu tiến, tích cực, tư duy sáng tạo trong công việc.
Tại Công ty TNHH Rita Võ Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập = Lương cơ bản + Lương năng suất + Phụ cấp trách nhiệm + Thưởng doanh số + Các loại phụ cấp khác
Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc.
Đóng bảo hiểm, chế động thưởng, đầy đủ theo Quy định.
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp làm việc cùng các khách hàng đẳng cấp, các chủ dự án quy mô lớn.
Được tiếp xúc với các chuyên gia Ý, Đức, Mỹ.. tới từ các dòng sản phẩm nội thất cao cấp, vượt trội về chất lượng, dẫn đầu xu hướng toàn cầu.
Mua giảm giá các sản phẩm của Công ty theo chính sách dành cho nhân viên.
Giảm giá 30% - 50% khi sử dụng dịch vụ tại chuỗi nhà hàng Cafe & Fashion của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Rita Võ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI