Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH Rita Võ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 4, Đường Lê Hồng Phong, Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Doanh thu bán hàng:

Chịu trách nhiệm hoàn thành mục tiêu doanh thu của showroom. Lập kế hoạch và thực hiện theo chỉ tiêu doanh thu

2. Quản lý nhân sự

Sắp xếp lịch làm việc cho Nhân viên kinh doanh thuộc quyền quản lý hàng ngày, tuần Theo dõi, kiểm tra giờ giấc làm việc của nhân viên Kiểm tra, giám sát thái độ và tinh thần làm việc của nhân viên

3. Quản lý sản phẩm

Nắm rõ chi tiết tất cả các sản phẩm đang trưng bày tại showroom: số lượng, hình ảnh vị trí đang trưng bày; Kiểm tra và bảo quản sản phẩm đang trưng bày tại showroom hàng ngày tránh thất thoát hay hư hại sản phẩm trưng bày; Theo dõi, giám sát, sắp xếp, bố trí và trưng bày hàng hóa theo Quy định. Kiểm tra và theo dõi giá bán sản phẩm trên tag giá của sản phẩm trưng bày;

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Có kinh nghiệm quản lý từ 2 năm trở lên. Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành nội thất/ điện máy. Có khả năng làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm cao, kỹ năng quản lý công việc và nhân sự tốt Khả năng chịu được áp lực công việc cao Khả năng giao tiếp, thuyết phục, phân tích số liệu tốt; Trung trực, cầu tiến, tích cực, tư duy sáng tạo trong công việc.

Tại Công ty TNHH Rita Võ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cơ bản + Lương năng suất + Phụ cấp trách nhiệm + Thưởng doanh số + Các loại phụ cấp khác Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc. Đóng bảo hiểm, chế động thưởng, đầy đủ theo Quy định. Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp làm việc cùng các khách hàng đẳng cấp, các chủ dự án quy mô lớn. Được tiếp xúc với các chuyên gia Ý, Đức, Mỹ.. tới từ các dòng sản phẩm nội thất cao cấp, vượt trội về chất lượng, dẫn đầu xu hướng toàn cầu. Mua giảm giá các sản phẩm của Công ty theo chính sách dành cho nhân viên. Giảm giá 30% - 50% khi sử dụng dịch vụ tại chuỗi nhà hàng Cafe & Fashion của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Rita Võ

