Tuyển Quản lý kinh doanh BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9 Phố Viên, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý, điều hành Ban QLDA, phân công công việc, giám sát đôn đốc các công việc của cán bộ ban QLDA;

- Quản lý dự án giai đoạn thực hiện đầu tư (từ khi khởi công đến nghiệm thu hoàn thành bàn giao công trình dự án cho bên sử dụng và bảo hành công trình):

+ Xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thi công xây dựng

+ Kiểm tra, rà soát hồ sơ thiết kế và khối lượng thiết kế;

+ Quản lý tiến độ, chất lượng, hồ sơ QLCL, Hoàn công, nghiệm thu thanh toán,.....

+ Các công việc khác liên quan đến triển khai xây dựng công trình

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp: Đại học, chuyên ngành: Kỹ sư xây dựng;

- Chứng chỉ hành nghề QLDA hạng 2 trở lên;

- Kinh nghiệm: trên 5 năm. Đã từng làm tư vấn giám sát trưởng hoặc trưởng Ban quản lý dự án công trình dân dụng cấp 2 trở lên;

- Kỹ năng: sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành CAD, PROJECT...

- Ưu tiên nhân sự đã từng tham gia quản lý/giám sát công trình y tế

Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

-Tiền lương: Thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm của ứng viên, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

-Phụ cấp ăn trưa.

-Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

-Được nghỉ phép, nghỉ tuần và các ngày nghỉ Lễ theo quy định;

-Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi chung của Bệnh viện: ăn trưa, nghỉ mát, ưu đãi khám chữa bệnh, chính sách quan tâm tới con em CBNV...;

-Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;

-Được trang bị đầy đủ điều kiện làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin