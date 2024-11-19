Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ GLAMOR làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ GLAMOR
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ GLAMOR

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ GLAMOR

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CT1 Tràng An Complex, số 1 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

QUẢN LÝ KINH DOANH KHU VỰC MIỀN BẮC

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tuổi từ 25 - 40
- Có kinh nghiệm và am hiểu về mô hình của hoạt động lĩnh vực bán lẻ, thời trang hoặc phát triển chuỗi cửa hàng...
- Có tư duy tốt về kinh doanh, quản lý
- Có kỹ năng về tuyển dụng, đào tạo nhân viên
- Có khả năng lập và thực hiện kế hoạch, quản lý nhân sự, kinh doanh.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, thuyết trình tốt
- Nhạy bén trong đánh giá và giải quyết các vấn đề phát sinh
- Làm việc nhiệt tình, cống hiến hết mình, lăn xả trong công việc
- Chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ GLAMOR Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15 - 25 triệu/ tháng
- Được làm trong môi trường trẻ năng động, phát tiển, ngành thời trang, nhiều cơ hội thăng tiến
- Được dùng sản phẩm công ty với mức giá ưu đãi đặc biệt dành cho CBNV Công ty
- Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định về BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi liên quan theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ GLAMOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ GLAMOR

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ GLAMOR

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8 tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

