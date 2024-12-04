Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM (NT) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 60 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM (NT)
- Hồ Chí Minh: 102C Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 20 - 60 Triệu
NOUS BY SUNLIFE VIỆT NAM
(kênh Full Time)
Mô tả công việc:
Lên kế hoạch, chiến lược kinh doanh cho đội ngũ.
Tuyển dụng, đào tạo cho đội ngũ kinh doanh.
Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh theo yêu cầu vị trí ứng tuyển.
Chú trọng xây dựng thương hiệu cá nhân, đem đến những trải nghiệm dịch vụ cao cấp nhất cho Khách Hàng.
Tham gia các buổi chụp ảnh, hoạt động đội nhóm, du lịch trải nghiệm cùng công ty.
Tham gia và hỗ trợ các hội thảo/sự kiện của công ty để nâng cao dịch vụ/trải nghiệm khách hàng cho các khách hàng hiện tại và phát triển khách hàng mới/tiềm năng.
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.
Ngoại hình sáng, tác phong chuyên nghiệp
Năng động, nhiệt huyết, có tham vọng làm chủ tài chính
Có kinh nghiệm quản lý và tinh thần trách nhiệm cao
Có kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính là 1 lợi thế
Giao tiếp tốt, có kinh nghiệm đàm phán, giải quyết vấn đề
Kỹ năng tuyển dụng, lãnh đạo và đào tạo đội nhóm
Thái độ làm việc tốt và khả năng thích ứng cao..
Ngoại ngữ là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM (NT) Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng: Hàng tháng/Hàng quý/Hàng năm.
Trợ cấp huấn luyện: nhận full lương tháng đầu tiên đào tạo
Cung cấp Ipad hoặc Laptop làm việc
Tham gia các chương trình đào tạo toàn diện, hướng dẫn từ các quản lý cấp cao và các khóa học chuyên ngành để phát triển kỹ năng.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng sau 6 tháng.
Làm việc trong văn phòng hiện đại với môi trường mở, chuyên nghiệp và sáng tạo.
Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ bản thân và gia đình.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM (NT)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
