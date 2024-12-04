Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM (NT) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 60 Triệu

Mức lương 20 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 102C Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 20 - 60 Triệu

NOUS BY SUNLIFE VIỆT NAM

(kênh Full Time)

Mô tả công việc:

Lên kế hoạch, chiến lược kinh doanh cho đội ngũ.

Tuyển dụng, đào tạo cho đội ngũ kinh doanh.

Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh theo yêu cầu vị trí ứng tuyển.

Chú trọng xây dựng thương hiệu cá nhân, đem đến những trải nghiệm dịch vụ cao cấp nhất cho Khách Hàng.

Tham gia các buổi chụp ảnh, hoạt động đội nhóm, du lịch trải nghiệm cùng công ty.

Tham gia và hỗ trợ các hội thảo/sự kiện của công ty để nâng cao dịch vụ/trải nghiệm khách hàng cho các khách hàng hiện tại và phát triển khách hàng mới/tiềm năng.

Với Mức Lương 20 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ: 25-35

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.

Ngoại hình sáng, tác phong chuyên nghiệp

Năng động, nhiệt huyết, có tham vọng làm chủ tài chính

Có kinh nghiệm quản lý và tinh thần trách nhiệm cao

Có kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính là 1 lợi thế

Giao tiếp tốt, có kinh nghiệm đàm phán, giải quyết vấn đề

Kỹ năng tuyển dụng, lãnh đạo và đào tạo đội nhóm

Thái độ làm việc tốt và khả năng thích ứng cao..

Ngoại ngữ là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM (NT) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương cơ bản: từ 20-60 triệu VNĐ (trao đổi chi tiết khi phỏng vấn)

Thưởng: Hàng tháng/Hàng quý/Hàng năm.

Trợ cấp huấn luyện: nhận full lương tháng đầu tiên đào tạo

Cung cấp Ipad hoặc Laptop làm việc

Tham gia các chương trình đào tạo toàn diện, hướng dẫn từ các quản lý cấp cao và các khóa học chuyên ngành để phát triển kỹ năng.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng sau 6 tháng.

Làm việc trong văn phòng hiện đại với môi trường mở, chuyên nghiệp và sáng tạo.

Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ bản thân và gia đình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM (NT)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin