Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Miocen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Miocen
Ngày đăng tuyển: 14/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Miocen

Quản lý kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Miocen

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 25 Đường 16, Phường An Khánh, TP.Thủ Đức, TP. HCM, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Xây dựng và quản lý đội ngũ kinh doanh
Tuyển dụng, đào tạo và dẫn dắt đội ngũ kinh doanh khu vực
Chịu trách nhiệm phân chia hợp lý các chỉ tiêu, kế hoạch (sản lượng/ doanh số/ độ phủ/ trưng bày ...) cho từng nhân viên.
2. Phát triển thị trường
Phát triển thị trường
Xây dựng và theo dõi để đạt các mục tiêu kinh doanh cho địa bàn phụ trách, phù hợp với mục tiêu chung của Công ty.
Nghiên cứu thị trường và tìm khách hàng tiềm năng trong kênh GT cho công ty.
Triển khai, quản lý các chương trình khuyến mãi, hoạt động xúc tiến bán hàng tại khu vực phụ trách.
Xây dựng và chăm sóc, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng và thành viên trong hệ thống phân phối.
Quản lý chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, khách hàng trong khu vực.
3. Giám sát và phân tích hiệu quả kinh doanh
Theo dõi doanh số, đánh giá hiệu quả hoạt động của đội ngũ kinh doanh.
Thu thập thông tin thị trường, chính sách đối thủ và đề xuất các biện pháp cải thiện doanh số.
Quản lý và giải quyết các vấn đề liên quan đến công nợ khách hàng.
Đề xuất sáng kiến, chiến lược phù hợp để tăng doanh số.
4. Phối hợp và Báo cáo
Phối hợp và Báo cáo
Phối hợp với các phòng ban để triển khai kế hoạch kinh doanh hiệu quả.
Thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình thị trường, kết quả kinh doanh và các vấn đề cần hỗ trợ.
Hỗ trợ các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn:
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám sát bán hàng hoặc Quản lý khu vực.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh các ngành hàng cao cấp, premium và/hoặc FMCG.
2. Kỹ năng và phẩm chất:
Giao tiếp và đàm phán tốt, có khả năng đào tạo và phát triển đội ngũ.
Kỹ năng quản lý, điều hành và giải quyết vấn đề hiệu quả.
Tư duy phân tích, nhạy bén với các biến động thị trường.
3. Thái độ:
Trách nhiệm cao, chủ động trong công việc và sẵn sàng chịu áp lực.
Tinh thần gắn bó lâu dài và cam kết phát triển cùng công ty.

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Miocen Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn: 20-25 triệu/tháng + thưởng doanh số, thưởng hiệu quả.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, giúp phát huy tối đa tiềm năng.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BH TN theo quy định pháp luật.
Phép năm, các chính sách thưởng lễ, tết và thưởng hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Miocen

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Miocen

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Miocen

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 547, Ấp 5, Xã Tam Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

