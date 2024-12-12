Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 25 Triệu

Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM

Mức lương
16 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1812

- 1814 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TPHCM, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 16 - 25 Triệu

Lên kế hoạch, định hướng kinh doanh cho nhân sự và chỉ tiêu bản thân
. Hỗ trợ các công việc hành chính văn phòng của công ty
· Quản lý hồ sơ nhân sự, cập nhật thông tin nhân viên.
· Thực hiện các thủ tục tuyển dụng, onboarding nhân viên mới
· Tham gia tổ chức các sự kiện nội bộ, đào tạo cho nhân viên

Với Mức Lương 16 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tuổi từ 26 trở lên

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

· Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện, nhiều cơ hội học hỏi.
· Tiền lương: Lương cơ bản 13tr + hoa hồng + chuyên cần
· Được xét tăng lương hàng năm theo năng lực làm việc.
· Tham gia các hoạt động giao lưu tập thể định kỳ.
· Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà The World Center, 46-48-50 Phạm Hồng Thái, Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

