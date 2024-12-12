Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 25 Triệu

Mức lương 16 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1812 - 1814 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TPHCM, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 16 - 25 Triệu

Lên kế hoạch, định hướng kinh doanh cho nhân sự và chỉ tiêu bản thân

. Hỗ trợ các công việc hành chính văn phòng của công ty

· Quản lý hồ sơ nhân sự, cập nhật thông tin nhân viên.

· Thực hiện các thủ tục tuyển dụng, onboarding nhân viên mới

· Tham gia tổ chức các sự kiện nội bộ, đào tạo cho nhân viên

Với Mức Lương 16 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tuổi từ 26 trở lên

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

· Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện, nhiều cơ hội học hỏi.

· Tiền lương: Lương cơ bản 13tr + hoa hồng + chuyên cần

· Được xét tăng lương hàng năm theo năng lực làm việc.

· Tham gia các hoạt động giao lưu tập thể định kỳ.

· Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin