Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY TNHH HIFARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Tại CÔNG TY TNHH HIFARM
- Hồ Chí Minh:
- 161 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
• Phân tích và thiết kế hệ thống IoT cho các ứng dụng Nông nghiệp công nghệ cao, bao gồm hệ thống tưới tiêu tự động, hệ thống giám sát môi trường, hệ thống quản lý dữ liệu,...
• Triển khai và vận hành hệ thống IoT, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả.
• Giám sát và phân tích dữ liệu thu thập từ hệ thống IoT, đưa ra các báo cáo và đề xuất cải tiến hệ thống.
• Cập nhật và nâng cấp hệ thống IoT theo nhu cầu của thị trường và công nghệ mới nhất.
• Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo hệ thống IoT được tích hợp tốt với các ứng dụng khác.
• Giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến hệ thống IoT một cách nhanh chóng và hiệu quả.
• Tham gia vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển hệ thống IoT mới.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH HIFARM Thì Được Hưởng Những Gì
• Môi trường làm việc vui vẻ, năng động
• Lương tháng thứ 13, BHXH, BHYT, ... và các quyền lợi khác theo quy định pháp luật
• Tham gia các hoạt động teambuilding, khám sức khỏe hàng năm
• Nghỉ lễ, Tết theo quy định pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HIFARM
