Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY TNHH HIFARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

• Phân tích và thiết kế hệ thống IoT cho các ứng dụng Nông nghiệp công nghệ cao, bao gồm hệ thống tưới tiêu tự động, hệ thống giám sát môi trường, hệ thống quản lý dữ liệu,...

• Triển khai và vận hành hệ thống IoT, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả.

• Giám sát và phân tích dữ liệu thu thập từ hệ thống IoT, đưa ra các báo cáo và đề xuất cải tiến hệ thống.

• Cập nhật và nâng cấp hệ thống IoT theo nhu cầu của thị trường và công nghệ mới nhất.

• Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo hệ thống IoT được tích hợp tốt với các ứng dụng khác.

• Giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến hệ thống IoT một cách nhanh chóng và hiệu quả.

• Tham gia vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển hệ thống IoT mới.