Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) CÔNG TY TNHH HIFARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH HIFARM
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
CÔNG TY TNHH HIFARM

Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Tại CÔNG TY TNHH HIFARM

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 161 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

• Phân tích và thiết kế hệ thống IoT cho các ứng dụng Nông nghiệp công nghệ cao, bao gồm hệ thống tưới tiêu tự động, hệ thống giám sát môi trường, hệ thống quản lý dữ liệu,...
• Triển khai và vận hành hệ thống IoT, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả.
• Giám sát và phân tích dữ liệu thu thập từ hệ thống IoT, đưa ra các báo cáo và đề xuất cải tiến hệ thống.
• Cập nhật và nâng cấp hệ thống IoT theo nhu cầu của thị trường và công nghệ mới nhất.
• Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo hệ thống IoT được tích hợp tốt với các ứng dụng khác.
• Giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến hệ thống IoT một cách nhanh chóng và hiệu quả.
• Tham gia vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển hệ thống IoT mới.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tuổi từ 25 -30

Tại CÔNG TY TNHH HIFARM Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương & thưởng: Thỏa thuận dựa trên trình độ chuyên môn
• Môi trường làm việc vui vẻ, năng động
• Lương tháng thứ 13, BHXH, BHYT, ... và các quyền lợi khác theo quy định pháp luật
• Tham gia các hoạt động teambuilding, khám sức khỏe hàng năm
• Nghỉ lễ, Tết theo quy định pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HIFARM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HIFARM

CÔNG TY TNHH HIFARM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 161 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

