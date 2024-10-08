Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Công Ty CP Điện Tử G8 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Xuân Thủy - Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - Hà Nội, Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Nhận và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất được giao. Tổ chức phân công công việc và kiểm tra hiệu quả làm việc của công nhân sản xuất. Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định liên quan đến an toàn, kỷ luật lao động tại khu vực làm việc. Chịu trách nhiệm quản lý hoạt động sản xuất từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc (nhận bàn giao, kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu; kiểm tra các điều kiện cần thiết phục vụ sản xuất trước khi tiến hành sản xuất: tình trạng MMTB, hệ thống điện, chiếu sáng,...; quản lý quá trình sản xuất theo nhiệm vụ được giao; thống kê, kiểm tra chất lượng thành phẩm, bán thành phẩm, nguyên vật liệu sau quá trình sản xuất; bàn giao nhập kho sản phẩm hoàn thành). Thực hiện các báo cáo, thống kê quá trình sản xuất theo yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành kỹ thuật điện/điện tử/cơ khí và cách chuyên ngành liên quan. Yêu cầu kinh nghiệm: Tối thiểu 02 (hai) năm kinh nghiệm quản lý nhóm công nhân sản xuất. Có kinh nghiệm quản lý sản xuất dây điện - điện tử.

Tại Công Ty CP Điện Tử G8 Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 12 - 18 triệu (hoặc thỏa thuận theo năng lực) + p/c ăn trưa.

- Được thưởng tháng lương 13 + các chế độ thưởng khác theo quy định Công ty.

- Tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và các kỹ năng trong công việc.

- Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy chế Công ty và Pháp luật lao động hiện hành.

- Xét tăng lương hàng năm.

- Nghỉ mát 1 năm / lần theo chế độ phúc lợi Công ty.

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (buổi sáng: 08h00-12h00, buổi chiều: 13h00-17h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Điện Tử G8

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.