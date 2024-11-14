Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 55 Minh Phụng, Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Quản lý nhân sự showroom
Thúc đẩy bán hàng vượt KPIs
Kiểm soát hàng hóa không thất thoát
Đảm bảo số lượng tồn kho không đứt gãy
Chịu trách nhiệm về quy định vệ sinh - trưng bày
Theo sát phục vụ KH, đảm bảo tỉ lệ hài lòng của KH 100%
Chịu trách nhiệm về lợi nhuận cho Showroom
Đồng hành cùng các sự kiện của Công ty do cấp trên chỉ đạo
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý cấp trên và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Có kinh nghiệm 1-3 năm ở vị trí Quản lý mô hình bán lẻ
Có kinh nghiệm bán hàng mảng đồ gia dụng là một lợi thế
Có bằng lái xe ô tô B1, B2 là một lợi thế
Thân thiện, niềm nở, giao tiếp vui vẻ, khéo léo, nhanh nhẹn, không nói giọng địa phương
Nhanh nhẹn, quyết đoán, cẩn thận, trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng (Mức thu nhập thông thường từ 13.000.000đ - 20.000.000đ tùy theo năng lực)
Chính sách thưởng: thưởng sáng kiến, những sáng kiến xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của Công ty đều được ghi nhận và nhận mức thưởng tương ứng; thưởng khi giới thiệu nhân sự cho công ty.
Cung cấp trang thiết bị, vật tư làm việc.
Các khoản phụ cấp như: phụ cấp ăn trưa, điện thoại, xăng xe, công tác phí,...
Đóng Bảo hiểm đầy đủ theo quy định luật lao động hiện hành.
Quà các dịp Lễ Tết, sinh nhật,...
Xây dựng các chương trình đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ của cán bộ, nhân viên.
Ngân sách cho các khóa học, hội nghị, workshop,...
Ngân sách cho chương trình team building, mini game, các sự kiện giải trí và kết nối,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 87 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

