Tuyển Quản lý tài sản NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý tài sản Với Mức Lương Thỏa thuận

Vận hành phần mềm tính toán và quản lý Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của ngân hàng; Lập kế hoạch và giám sát thực hiện Tỷ lệ an toàn vốn (tập trung vào Quản lý Tài sản có rủi ro tín dụng); Xây dựng công cụ, tool, dash board phân tích đa chiều về RWA rủi ro tín dụng và đề xuất giải pháp tối ưu hóa RWA, CAR cho ngân hàng; Triển khai Quy trình đánh giá mức độ đủ vốn nội bộ (ICAAP) hàng năm; Thực hiện Công bố thông tin về Tỷ lệ an toàn vốn; Tham gia triển khai Dự án Basel IRB; Nghiên cứu tài liệu của NHNN, tài liệu của Ủy ban Basel và phối hợp triển khai các công việc liên quan đến các phiên bản Basel nâng cao theo định hướng; Tham gia phối hợp các dự án dữ liệu, tự động hóa liên quan nghiệp vụ của Phòng trong ngân hàng; Thực hiện các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế/ Ngân hàng/ Tài chính/ Toán kinh tế.

2. Có hiểu biết về dữ liệu, tổ chức tác nghiệp trong ngân hàng (ưu tiên mảng liên quan quản trị rủi ro, lập kế hoạch/phân tích tài chính, BA, HTTD, QHKH Doanh nghiệp);

3. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về tính toán và quản lý tỷ lệ an toàn vốn, đánh giá nội bộ về mức đủ vốn, kinh nghiệm triển khai các dự án Basel.

4. Có kỹ năng trao đổi, phối hợp giữa các bên; tư duy logic và giải quyết vấn đề.

5. Tiếng Anh trình độ TOEIC 550 trở lên hoặc tương đương.

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, xứng tầm - Lương hàng tháng và các chế độ phụ cấp cạnh tranh trên thị trường - Thưởng cuối năm hấp dẫn theo đánh giá hiệu quả công việc - Thưởng sinh nhật, Lễ/Tết,Chế độ thăm hỏi ốm đau... - Chăm sóc sức khoẻ toàn diện: Khám sức khoẻ hàng năm, gói bảo hiểm SHB care - Các hoạt động teambuilding, nhiều chương trình văn hóa - thể thao gắn kết nội bộ - Du lịch định kì 2 lần trong năm

2. Môi trường làm việc hiện đại, tiên phong đổi mới - Không gian làm việc trẻ trung, hiện đại, đề cao sự sáng tạo - Làm việc với tinh thần tự chủ, linh hoạt và tiên phong - Các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn đa dạng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

