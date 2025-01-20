Tuyển Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Quản lý tài sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý tài sản Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Quản lý tài sản Với Mức Lương Thỏa thuận

BIDV chỉ nhận hồ sơ qua website:https://tuyendung.bidv.com.vn/tin-tuyen-dung/446/giam-doc-quan-ly-tai-san.html
BIDV chỉ nhận hồ sơ qua website
Vị trí tuyển dụng: Giám đốc Quản lý Tài sản
Số lượng: 02
Nơi làm việc: Trung tâm Khách hàng cá nhân cao cấp
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025 - 15/02/2025
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng nhân sự Ban/Trung tâm Trụ sở chính đợt 6
BIDV mang theo sứ mệnh là tập đoàn tài chính ngân hàng luôn tiên phong, đồng hành vì sự phát triển vững bền của khách hàng, cổ đông, người lao động và cộng đồng xã hội. BIDV luôn giữ vững danh hiệu là Ngân hàng Bán lẻ Tốt nhất Việt Nam trong 8 năm gần đây (2015 đến năm 2019, 2021 đến năm 2022); Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu 5 năm liền (2016 đến năm 2020). Bằng việc Ký kết với gia tộc giàu có nhất thế giới Rothschild, thể hiện sự quyết tâm của BIDV trong việc tiên phong đón đầu xu thế cung cấp dịch vụ Private Banking (Khách hàng cá nhân cao cấp), Cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ, dịch vụ quản lý tài sản và các sản phẩm dịch vụ chuyên biệt đối với khách hàng cá nhân giàu có, nâng tầm năng lực dịch vụ PBC đạt chuẩn quốc tế, thay đổi mạnh mẽ dịch vụ tài chính ngân hàng tại Việt Nam. Chúng tôi đang tìm kiếm vị trí Giám đốc Quản lý tài sản. Ở vị trí này, bạn sẽ duy trì, phát triển các khách hàng Private (theo quy định của BIDV từng thời kỳ) hiện có và tiềm năng thông qua việc phát triển danh mục khách hàng và kinh doanh các sản phẩm dịch vụ chuyên biệt cho khách hàng Private (sản phẩm đầu tư, quản lý tài sản, tư vấn đầu tư,…) nhằm tạo ra doanh thu và lợi nhuận tối đa cho Ngân hàng; đảm bảo hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Vincom 191 Bà Triệu- Hai Bà Trưng- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

