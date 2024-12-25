Tuyển Quản lý Công ty TNHH TFV Industries làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty TNHH TFV Industries
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/02/2025
Công ty TNHH TFV Industries

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty TNHH TFV Industries

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 97 Nguyễn Thị Nhung Hiệp Bình Phước Thủ Đức. TP HCM, Thủ Đức, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Là đầu mối tiếp nhận và xử lý các công việc đến từ trụ sở chính;
Hỗ trợ bán hàng, đón tiếp khách hàng tại chi nhánh;
Bố trí, sắp xếp xử lý các công việc hành chính, quản lý nhân sự, bán hàng tại showroom.;
Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự tại chi nhánh, mở rộng quy mô, phát triển chi nhánh;
Quản lý kho xưởng, file hồ sơ, công văn và các chứng từ hợp đồng cung cấp hàng hóa dịch vụ;
Làm các công việc khác liên quan đến văn phòng theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành Nhân lực, Kinh tế, tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, hoặc các ngành khác;
Có kinh nghiệm làm quản lý văn phòng/chi nhánh
Bao quát công việc tốt
Chăm chỉ, cởi mở, hòa đồng, có kỹ năng giao tiếp tốt, và khả năng thương lượng với khách hàng tốt;

Tại Công ty TNHH TFV Industries Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h00 -17h15 (mghỉ 1 thứ 7/tháng)
Nhận mức lương thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm (bao gồm: lương cơ bản, thưởng văn hóa , thưởng năm, thưởng lễ, tết,...), thưởng thêm hoa hồng cho các đơn hàng bán hàng tại showroom ( lương từ 15-20tr)
Được cấp đủ công cụ dụng cụ làm việc;
Được đào tạo nâng cao trình độ tay nghề, trưởng thành, có nghề nghiệp ổn định
Được đi du lịch hàng năm;
Được tăng lương đều đặn, định kỳ, bất thường theo năng lực và công việc;
Được xây dựng lộ trình thăng tiến trong sự nghiệp;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TFV Industries

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TFV Industries

Công ty TNHH TFV Industries

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: TTTM Mê Linh Plaza, TT Quang Minh, H Mê Linh, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

