Tuyển Quản lý Công ty TNHH TFV Industries làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 97 Nguyễn Thị Nhung Hiệp Bình Phước Thủ Đức. TP HCM, Thủ Đức, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc

Là đầu mối tiếp nhận và xử lý các công việc đến từ trụ sở chính;

Hỗ trợ bán hàng, đón tiếp khách hàng tại chi nhánh;

Bố trí, sắp xếp xử lý các công việc hành chính, quản lý nhân sự, bán hàng tại showroom.;

Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự tại chi nhánh, mở rộng quy mô, phát triển chi nhánh;

Quản lý kho xưởng, file hồ sơ, công văn và các chứng từ hợp đồng cung cấp hàng hóa dịch vụ;

Làm các công việc khác liên quan đến văn phòng theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành Nhân lực, Kinh tế, tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, hoặc các ngành khác;

Có kinh nghiệm làm quản lý văn phòng/chi nhánh

Bao quát công việc tốt

Chăm chỉ, cởi mở, hòa đồng, có kỹ năng giao tiếp tốt, và khả năng thương lượng với khách hàng tốt;

Quyền Lợi

Thời gian làm việc: 8h00 -17h15 (mghỉ 1 thứ 7/tháng)

Nhận mức lương thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm (bao gồm: lương cơ bản, thưởng văn hóa , thưởng năm, thưởng lễ, tết,...), thưởng thêm hoa hồng cho các đơn hàng bán hàng tại showroom ( lương từ 15-20tr)

Được cấp đủ công cụ dụng cụ làm việc;

Được đào tạo nâng cao trình độ tay nghề, trưởng thành, có nghề nghiệp ổn định

Được đi du lịch hàng năm;

Được tăng lương đều đặn, định kỳ, bất thường theo năng lực và công việc;

Được xây dựng lộ trình thăng tiến trong sự nghiệp;

Cách Thức Ứng Tuyển

