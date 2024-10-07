Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 85 đường Tân Cảng, phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Khảo sát, quản lý hệ thống phụ trách Kiểm tra, giám sát đội ngũ Kinh doanh kênh MT Quản lý tồn kho, công nợ tại hệ thống phụ trách Thực hiện doanh số theo hệ thống và chia doanh thu cho nhân viên cấp dưới Cập nhật thông tin hệ thống ngành hàng liên quan

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh doanh, Kinh tế Ngôn ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản Kinh nghiệm: 3 năm trở lên với Kênh siêu thị Kỹ năng: Làm việc đội nhóm, lập kế hoạch và triển khai kế hoạch, giao tiếp, giải quyết vấn đề, thuyết trình, đàm phán, đào tạo Thái độ: Tận hiến, chuyên nghiệp, trách nhiệm, cầu thị Độ tuổi: Từ 26 tuổi trở lên Sức khỏe: Tốt

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, theo quy định luật lao động, lương phép, Thưởng + quà các Lễ, Tết..... Hoạt động công đoàn: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỷ, ngày lễ, Tết ... Thưởng KPIs, Thưởng mục tiêu theo quy định của công ty Được trang bị đồng phục, máy tính, thiết bị và các công cụ làm việc Tham gia hoạt động tập thể du lịch, teambuilding, thể thao hàng năm Được đào tạo tư duy, kiến thức và tham dự các khóa đào tạo chuyên sâu về công việc với các tổ chức uy tín. Phát triển: được bổ nhiệm các vị trí cao hơn khi thể hiện được năng lực làm việc Môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.