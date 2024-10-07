Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON
- Hồ Chí Minh: Số 85 đường Tân Cảng, phường 25, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Khảo sát, quản lý hệ thống phụ trách
Kiểm tra, giám sát đội ngũ Kinh doanh kênh MT
Quản lý tồn kho, công nợ tại hệ thống phụ trách
Thực hiện doanh số theo hệ thống và chia doanh thu cho nhân viên cấp dưới
Cập nhật thông tin hệ thống ngành hàng liên quan
Khảo sát, quản lý hệ thống phụ trách
Kiểm tra, giám sát đội ngũ Kinh doanh kênh MT
Quản lý tồn kho, công nợ tại hệ thống phụ trách
Thực hiện doanh số theo hệ thống và chia doanh thu cho nhân viên cấp dưới
Cập nhật thông tin hệ thống ngành hàng liên quan
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh doanh, Kinh tế
Ngôn ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Kinh nghiệm: 3 năm trở lên với Kênh siêu thị
Kỹ năng: Làm việc đội nhóm, lập kế hoạch và triển khai kế hoạch, giao tiếp, giải quyết vấn đề, thuyết trình, đàm phán, đào tạo
Thái độ: Tận hiến, chuyên nghiệp, trách nhiệm, cầu thị
Độ tuổi: Từ 26 tuổi trở lên
Sức khỏe: Tốt
Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, theo quy định luật lao động, lương phép, Thưởng + quà các Lễ, Tết.....
Hoạt động công đoàn: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỷ, ngày lễ, Tết ...
Thưởng KPIs, Thưởng mục tiêu theo quy định của công ty
T
Được trang bị đồng phục, máy tính, thiết bị và các công cụ làm việc
Tham gia hoạt động tập thể du lịch, teambuilding, thể thao hàng năm
Được đào tạo tư duy, kiến thức và tham dự các khóa đào tạo chuyên sâu về công việc với các tổ chức uy tín.
Phát triển: được bổ nhiệm các vị trí cao hơn khi thể hiện được năng lực làm việc
Môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI