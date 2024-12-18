Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 15/10 Phạm Văn Hai, Tân Bình, Quận Tân Bình

1. Quản lý khả năng điều phối & xử lý đơn hàng (30%)

- Phân chia ca làm việc, sắp xếp nhân sự phù hợp để đáng ứng được khả năng cung ứng trong các thời gian phù hợp đặc biệt là thời gian cần xử lý hàng hoá, đơn hàng nhiều

- Xem báo cáo đặt hàng, hoá đơn và dự đoán được lượng đơn hàng và danh mục hàng hoá để

chuẩn bị trước.

- Tổ chức sắp xếp phân công để đảm bảo thời gian giao hàng cho Khách hàng đúng cam kết

- Lường trước những trường hợp có thể xảy ra để chủ động phương án xử lý: Thiếu hụt hàng hoá, quá tải đơn hàng, rủi ro về giao hàng, nhân sự,...

- Cung ứng hàng hóa cho các cửa hàng, điểm bán từ kho trung tâm.

2. Quản lý, tối ưu các chỉ số vận hành (30%)

- Chịu trách nhiệm và tối ưu các chỉ số Huỷ & Hao Hụt theo mục tiêu đặt ra.

- Kiểm soát chất lượng đầu vào sản phẩm theo tiêu chuẩn, tổ chức sắp xếp bảo quản theo nguyên tắc FIFO hoặc theo đặc tính sản phẩm.

- Phụ trách quản lý các chi phí vận hành trong định mức cho phép. Giám sát việc đặt mua vật dụng vận hành

- Giám sát, quản lý các thiết bị, vật dụng để tối ưu vận hành, hạn chế thấp nhất chi phí

- Duy trì tiêu chuẩn vận hành ở khu vực phụ trách

3. Tiêu chuẩn về hàng hoá và phục vụ Khách Hàng (20%)

- Giám sát Đảm bảo hàng hoá khi lưu kho đúng quy cách, size, đóng gói, chất lượng.

- Giám sát về hàng hóa, tem nhãn, quy cách, chất lượng hàng hóa để báo cáo kịp thời, hàng không

đạt chất lượng không được xuất kho.

- Hiểu và giám sát các điều kiện bảo quản hàng hoá đông lạnh, hàng tươi sống để vận hành phù hợp.

- Truyền thông và đồng bộ chất lượng dịch vụ giao hàng và shipper

- Đảm bảo các nguyên tắc Thời Gian giao hàng và hướng đến Trải nghiệm Khách hàng hài lòng nhất để xây dựng các tiêu chuẩn.

- Phối hợp DVKH để phản hồi và xử lý các khiếu nại liên quan vận hành gây ảnh hưởng đến Khách Hàng đồng thời đưa ra giải pháp để hạn chế hoặc khắc phục triệt để.

4. Nhiệm vụ quản lý & đào tạo nhân sự (20%)

- Quản lý và điều phối lịch làm việc của nhóm

- Xây dựng các quy trình tài liệu, chính sách cho đội nhóm

- Quản lý, tối ưu hóa hiệu quả công việc nâng cao năng suất và đảm bảo định biên nhân sự phù hợp chi phí vận hành.

- Đề xuất phương án chuẩn hóa, đơn giản hóa quy trình vận hành dựa trên các nền tảng công nghệ

- Tối ưu các trang thiết bị công cụ phục vụ vận hành để nâng cao hiệu quả vận hành.

- Ít nhất kinh nghiệm 03 năm ở vị trí quản lý vận hành, quản lý kho thực phẩm

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

- Có kỹ năng thực hiện báo cáo và phân tích dữ liệu để tối ưu các chỉ số vận hành, hàng hóa, kho.

- Kỹ năng Quản lý tổ chức, phân công nhiệm vụ, đào tạo phù hợp với năng lực của nhân viên

- Xây dựng các quy trình / quy định làm việc để tối ưu hơn.

- Tinh thần sẵn sàng cao, chi tiết, linh hoạt và khả năng xử lý tình huống

- Kỹ năng phản hồi và xử lý thông tin nhanh và logic.

- Các kỹ năng về Office, trình bày văn bản.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 15 - 20 triệu + Thưởng

- Thời gian làm việc : 8h-17h từ Thứ 2- Thứ 6; 8h-12h (Sáng Thứ 7)

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cởi mở, công bằng, khuyến khích tư duy sáng tạo và, coi trọng năng lực của nhân viên.

- Cơ hội có được nhiều ưu đãi đặc quyền từ công ty theo khả năng đóng góp và cống hiến.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp cao và không giới hạn, đề cao năng lực của nhân viên trẻ có khát vọng và mục tiêu phấn đấu.

- Chương trình đào tạo chuyên sâu, hoặc cấp ngân sách học tập nâng cao năng lực làm việc của nhân viên theo một trong những gía trị cốt lõi của công ty “Luôn Tiến Tới”

- Các chế độ BHYT, BHXH, Lễ tết theo quy định của Luật lao động và chính sách đãi ngộ của Công ty.

