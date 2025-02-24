Tuyển Quản lý Công ty cổ phần xây dựng Megaspace làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5 tòa tháp Gold Tower, số 275 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

- Tìm kiếm, quản lý thông tin nhà thầu phụ, nhà cung cấp, tổ đội thi công.

- Quản lý kế hoạch, quá trình mua sắm vật tư, thiết bị xây dựng, cơ điện, kết cấu thép.

- Đàm phán, lựa chọn nhà thầu, nhà cung cấp phù hợp.

- Các công việc khác sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn

- Đại học chuyên ngành: Xây dựng/ Kỹ sư kinh tế xây dựng…

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.

- Kiến thức về nghiệp vụ tài chính, mua bán hàng hóa trong lĩnh vực xây dựng

- Kiến thức về quy trình cung ứng, pháp luật về hợp đồng cung ứng và thủ tục thanh toán

- Kỹ năng đàm phán, thương lượng, phân tích và tổng hợp

- Kỹ năng theo dõi và quản lý hợp đồng

- Am hiểu nguyên tắc quản lý chất lượng và các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng

- Kỹ năng phân tích, đánh giá năng lực nhà thầu phụ.

- Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Tại Công ty cổ phần xây dựng Megaspace Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 15 – 25tr hoặc thỏa thuận theo năng lực.

- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài; Làm việc với các đồng nghiệp có chuyên môn cao, là cơ hội để học hỏi và phát triển bản thân.

- Được đào tạo về kiến thức, kỹ năng trước khi bắt đầu công việc

- Thưởng các ngày lễ lớn trong năm, thưởng theo năm và theo kết quả công việc.

- Đóng bảo hiểm khi ký HĐLĐ chính thức.

- Du lịch, nghỉ phép, phụ cấp theo chế độ công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xây dựng Megaspace

