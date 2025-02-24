Tuyển Quản lý Công ty cổ phần xây dựng Megaspace làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty cổ phần xây dựng Megaspace
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty cổ phần xây dựng Megaspace

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty cổ phần xây dựng Megaspace

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5 tòa tháp Gold Tower, số 275 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Tìm kiếm, quản lý thông tin nhà thầu phụ, nhà cung cấp, tổ đội thi công.
- Quản lý kế hoạch, quá trình mua sắm vật tư, thiết bị xây dựng, cơ điện, kết cấu thép.
- Đàm phán, lựa chọn nhà thầu, nhà cung cấp phù hợp.
- Các công việc khác sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đại học chuyên ngành: Xây dựng/ Kỹ sư kinh tế xây dựng…
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.
- Kiến thức về nghiệp vụ tài chính, mua bán hàng hóa trong lĩnh vực xây dựng
- Kiến thức về quy trình cung ứng, pháp luật về hợp đồng cung ứng và thủ tục thanh toán
- Kỹ năng đàm phán, thương lượng, phân tích và tổng hợp
- Kỹ năng theo dõi và quản lý hợp đồng
- Am hiểu nguyên tắc quản lý chất lượng và các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng
- Kỹ năng phân tích, đánh giá năng lực nhà thầu phụ.
- Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Tại Công ty cổ phần xây dựng Megaspace Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 15 – 25tr hoặc thỏa thuận theo năng lực.
- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài; Làm việc với các đồng nghiệp có chuyên môn cao, là cơ hội để học hỏi và phát triển bản thân.
- Được đào tạo về kiến thức, kỹ năng trước khi bắt đầu công việc
- Thưởng các ngày lễ lớn trong năm, thưởng theo năm và theo kết quả công việc.
- Đóng bảo hiểm khi ký HĐLĐ chính thức.
- Du lịch, nghỉ phép, phụ cấp theo chế độ công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xây dựng Megaspace

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần xây dựng Megaspace

Công ty cổ phần xây dựng Megaspace

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 04-LK2, 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

