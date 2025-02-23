Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 25 Triệu

Mức lương 16 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 07 Triệu Việt Vương, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 16 - 25 Triệu

1. Quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của khu căn hộ

2. Quản lý nhân sự và các hoạt động nội bộ của khu căn hộ

3. Quản lý, giám sát và chịu trách nhiệm về tài sản cố định được bàn giao.

4. Quản lý, chịu trách nhiệm và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ.

5. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty

Với Mức Lương 16 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ: Trên 25 tuổi

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị, Du lịch, Nhà hàng – Khách sạn

- Có kinh nghiệm từ 2-3 năm trở lên cấp quản lý tại các khách sạn, khu căn hộ

- Chăm chỉ, nhanh nhẹn, trung thực, không tiền án tiền sự, không tham gia các tệ nạn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực.

- Từ 3 - 6 tháng xét tăng lương 1 lần.

- Chế độ thâm niên cao: từ tháng thứ 13 trở đi mỗi năm được thưởng thêm 3% lương thâm niên.

- Cơ hội thăng tiến cao.

- Có chỗ ở khi nhân viên ở xa.

- Khen thưởng tuần / tháng / năm và khi có đóng góp xây dựng Công ty.

- Phụ cấp trách nhiệm (theo từng bộ phận).

- Chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ, sinh nhật..

- BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.