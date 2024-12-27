Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: FLC Hạ Long, Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, Quảng Ninh, Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh

Quản lý

Phối hợp với phòng kinh doanh tiếp thị xây dựng kế hoạch marketing và tổ chức theo kế hoạch đã được Giám đốc điều hành duyệt;

Xây dựng các kế hoạch hoạt động năm, quý, tháng, tuần;

Chuẩn bị các báo cáo cho Giám đốc điều hành theo quy định;

Chủ động tìm kiếm nguồn khách hàng cho Công ty;

Sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo;

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên nghành QTKD, Kinh tế hoặc các chuyên nghành liên quan;

Có Năng lực chuyên môn và kinh nghiệm về lĩnh vực quản lý;

Khả năng lãnh đạo, giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt với khách hàng;

Được Hưởng Những Gì

Thưởng lương tháng 13 và các ngày Lễ, Tết trong năm;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện;

Được tham gia BHXH, BHYT, BHSK và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật;

Nghỉ dưỡng miễn phí tại các quần thể FLC trong cả nước ;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company

