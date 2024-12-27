Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Quảng Ninh: FLC Hạ Long, Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, Quảng Ninh, Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Phối hợp với phòng kinh doanh tiếp thị xây dựng kế hoạch marketing và tổ chức theo kế hoạch đã được Giám đốc điều hành duyệt;
Xây dựng các kế hoạch hoạt động năm, quý, tháng, tuần;
Chuẩn bị các báo cáo cho Giám đốc điều hành theo quy định;
Chủ động tìm kiếm nguồn khách hàng cho Công ty;
Sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo;
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên nghành QTKD, Kinh tế hoặc các chuyên nghành liên quan;
Có Năng lực chuyên môn và kinh nghiệm về lĩnh vực quản lý;
Khả năng lãnh đạo, giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt với khách hàng;
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lương tháng 13 và các ngày Lễ, Tết trong năm;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện;
Được tham gia BHXH, BHYT, BHSK và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật;
Nghỉ dưỡng miễn phí tại các quần thể FLC trong cả nước ;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
