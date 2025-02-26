Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần thiết bị Fecon làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Công ty Cổ phần thiết bị Fecon
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Công ty Cổ phần thiết bị Fecon

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty Cổ phần thiết bị Fecon

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tòa nhà CEO, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Nghiên cứu, cải tiến biện pháp thi công và công nghệ áp dựng tối ưu MMTB của tập đoàn
Kiểm tra đánh giá độc lập bảo trì , bảo dưỡng an toàn, khai thác thiết bị , hệ thống mmtb của tập đoàn,
Xây dựng và tham mưu các đề xuất cải tiến, nâng cấp tăng năng suất và hiệu quả khai thác thiết bị,
Quản lý quy trình vận hành, an toàn thiết bị, dịch vụ,...

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành cơ khí ô tô, máy xây dựng công trình, cơ giới hóa, tự động hóa, v.v. hoặc chuyên ngành kỹ thuật liên quan.
Hiểu biết về máy móc thiết bị xây dựng, Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về thiết bị thi công nền móng: máy khoan nhồi, cẩu xích, máy đóng cọc, búa diesel, máy ép cọc robot, máy phát điện, máy nén khí, đầu khoan dẫn, búa đập đá DTH).
Kinh nghiệm về quản lý máy móc thiết bị phục vụ thi công.
Đọc hiểu bản vẽ cơ khí, điện, thủy lực máy móc thiết bị
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan
Có thể đi công tác khi được yêu cầu

Tại Công ty Cổ phần thiết bị Fecon Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương tháng 13 và thưởng ngày lễ, tết theo quy định Công ty.
2. Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
3. Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động (BHXH, BHYT & BHTN...), các quyền lợi khác theo nội quy, quy chế Công ty và Công đoàn (sinh nhật, tham quan, du lịch...);
4. Hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và người nhà theo Chính sách đãi ngộ của Công ty và Công đoàn.
5. Hỗ trợ chi phí đi lại, ăn ở tại công trường.
6. Thưởng quý, thưởng lễ tết, thưởng tháng 13, thưởng đánh giá thành tích.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần thiết bị Fecon

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần thiết bị Fecon

Công ty Cổ phần thiết bị Fecon

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: tầng 2 tòa nhà CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

