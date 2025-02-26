Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần thiết bị Fecon làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tòa nhà CEO, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Nghiên cứu, cải tiến biện pháp thi công và công nghệ áp dựng tối ưu MMTB của tập đoàn

Kiểm tra đánh giá độc lập bảo trì , bảo dưỡng an toàn, khai thác thiết bị , hệ thống mmtb của tập đoàn,

Xây dựng và tham mưu các đề xuất cải tiến, nâng cấp tăng năng suất và hiệu quả khai thác thiết bị,

Quản lý quy trình vận hành, an toàn thiết bị, dịch vụ,...

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành cơ khí ô tô, máy xây dựng công trình, cơ giới hóa, tự động hóa, v.v. hoặc chuyên ngành kỹ thuật liên quan.

Hiểu biết về máy móc thiết bị xây dựng, Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về thiết bị thi công nền móng: máy khoan nhồi, cẩu xích, máy đóng cọc, búa diesel, máy ép cọc robot, máy phát điện, máy nén khí, đầu khoan dẫn, búa đập đá DTH).

Kinh nghiệm về quản lý máy móc thiết bị phục vụ thi công.

Đọc hiểu bản vẽ cơ khí, điện, thủy lực máy móc thiết bị

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan

Có thể đi công tác khi được yêu cầu

Quyền Lợi

1. Lương tháng 13 và thưởng ngày lễ, tết theo quy định Công ty.

2. Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

3. Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động (BHXH, BHYT & BHTN...), các quyền lợi khác theo nội quy, quy chế Công ty và Công đoàn (sinh nhật, tham quan, du lịch...);

4. Hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và người nhà theo Chính sách đãi ngộ của Công ty và Công đoàn.

5. Hỗ trợ chi phí đi lại, ăn ở tại công trường.

6. Thưởng quý, thưởng lễ tết, thưởng tháng 13, thưởng đánh giá thành tích.

Cách Thức Ứng Tuyển

