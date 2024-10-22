Tuyển Quản lý Tập đoàn Eurowindow Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc

- Kiểm soát kế hoạch tuần, tháng của các phòng ban theo kế hoạch năm được lãnh đạo phê duyệt và báo cáo lại Giám đốc Ban. Kiểm soát định mức công việc các phòng ban;

- Tổng hợp KPI các phòng ban trình lãnh đạo kiểm tra phê duyệt;

- Theo dõi, đôn đốc các bộ phận liên quan hoàn thành công việc theo kế hoạch, báo cáo lãnh đạo các vướng mắc cần xin chỉ đạo;

- Tổng hợp và soạn thảo các báo cáo chuyên môn, báo cáo tuần/ tháng/ quý/ năm và đột xuất (nếu có) theo chỉ đạo của Lãnh đạo BQLCDA;

- Tổng hợp, lên lịch, sắp xếp chương trình làm việc cho Ban lãnh đạo;

- Tiếp nhận, phân loại, kiểm tra hồ sơ trình Ban lãnh đạo; kiểm soát hình thức văn bản, hồ sơ trình Lãnh đạo ký duyệt, nhằm bảo đảm đúng các thủ tục, quy trình, quy định của Công ty;

- Soạn thảo văn bản, công văn làm việc với các bộ phận/ phòng ban liên quan theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo;

- Chuẩn bị biên bản họp, tham dự và viết biên bản cuộc họp;

- Kiểm tra, theo dõi và báo cáo thời gian làm việc, nghỉ phép của lãnh đạo phòng ban của BQLDA;

- Tạo và duy trì mối quan hệ tốt với toàn bộ BQLCDA;

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan Xây dựng: Xây dựng dân dựng công nghiệp; Xây dựng cầu đường; Kinh tế xây dựng và các chuyên ngành có liên quan.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng: Word; Excel; Powerpoint;

- Sử dụng phần mềm chuyên môn: Autocad; Project; Visio,.. là một lợi thế.

- Khéo léo trong giao tiếp và trong xử lý công việc

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm Trợ lý/ Thư ký tại các công ty lĩnh vực xây dựng ≥ 2 năm.

- Ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc thực tế tại công trình là một lợi thế.

Quyền Lợi

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực

- Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm bắt buộc cho NLĐ;

- Chế độ ốm đau, thai sản, hiếu hỉ, sinh nhật, tặng quà 8/3,20/10, 1/6, rằm trung thu...

- Chế độ thăm quan, nghỉ mát, teambuilding

- Chế độ thưởng các ngày lễ, tết

Cách Thức Ứng Tuyển

