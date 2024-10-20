Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH ICOMIFY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 82 ngõ 116 Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Xây dựng, phát triển mạng lưới kinh doanh đảm bảo mục tiêu doanh số đề ra. Tiếp cận các vấn đề của khách hàng, đề xuất và truyền tải thông điệp đến các đối tượng mục tiêu, qua đó hỗ trợ bán hàng và thúc đẩy doanh thu

- Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh tháng/quý/năm tại thị trường phụ trách để thực hiện bán được sản phẩm.

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, thị trường mới thông qua các kênh tìm kiếm B2B, hội chợ triển lãm,...

- Đàm phán, ký kết hợp đồng và duy trì mối quan hệ khách hàng mới và khách hàng hiện tại để phát triển các giải pháp chiến lược kinh doanh chi tiết.

- Phối hợp với các bộ phận trong Công ty để triển khai và theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng.

- Quản lý, duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin khách hàng của công ty.

- Tìm kiếm cơ hội để nâng cao chuyên môn về công nghệ, phần mềm và phát triển chiến lược kinh doanh.

- Báo cáo định kỳ gửi Trưởng phòng và thực hiện các công việc khác có liên quan theo sự phân công của Quản lý nếu có.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu thích bán hàng, kinh doanh, kiếm tiền

- Thành thạo tiếng Anh (tương đương Ielt 6.5 trở lên)

- Sử dụng các ứng dụng văn phòng Word, Excel và ứng dụng Google Sheet

- Bằng Cao đẳng trở lên, chuyên ngành kinh tế, marketing, ngôn ngữ, tâm lý học ...

Tại CÔNG TY TNHH ICOMIFY Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập đa dạng (lương, hoa hồng, các loại thưởng), từ 13.000.000 và không có giới hạn

- Thời gian thử việc hưởng 100% lương cơ bản từ 7.000.000 - 15.000.000

- Điều chỉnh thu nhập 3 tháng 1 lần hoặc Điểu chỉnh thu nhập đột xuất khi bổ nhiệm

- Cơ hội được làm việc với các doanh nghiệp lớn, chuyên nghiệp hàng đầu thế giới.

- Cơ hội cho các bạn mới ra trường hoặc muốn chuyển sang chuyên môn mới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ICOMIFY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.