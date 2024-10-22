Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Savills (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Savills (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Công Ty TNHH Savills (Việt Nam)

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công Ty TNHH Savills (Việt Nam)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đống Đa

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Phạm vi công việc: Giám đốc quản lý chịu trách nhiệm chung cho toàn bộ họat động vận hành của dự án chung cư để đảm bảo theo tiêu chuẩn quản lý chuyên nghiệp và nâng cao chất lượng dich vụ đến cư dân và khách thuê với vơi mức chi phí hợp lý và hiệu quả.
Công việc bao gồm nhưng không giới hạn: • Đảm việc các công việc tại dự án được vận hành theo đúng quy chuẩn quản lý của công ty • Xây dựng quy tình quản lý, đào tạo, hệ thống báo cáo.. phù hợp với dự án và theo tiêu chuân của Công ty. • Điều phối, sắp xếp và giám sát chất lượng, kết quả công việc của các bộ phận, kỹ thuật, dịch vụ khách hàng, kế toán, đảm bảo theo đúng quy trình và tiêu chí chất lượng. • Tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới • Kiểm soát các khoản thu chi tại dự án bao gồm việc thu phí quản lý từ cư dân, khách thuê, chọn nhà thầu cung cấp dich vụ, kiểm soát chi phí chi trả cho các nhà thầu như thu gom rác thải, chăm sóc cây xanh, vệ sinh khu vực chung và bên ngoài tòa nhà v.v. • Đại diện cho công ty, trong phạm vi quyền hạn của Giám đốc quản lý và/ hoặc có phê duyệt trước của Trưởng Bộ phận, làm việc với Chủ đầu tư hoặc Ban Quản trị về những vấn đề liên quan đến dự án (đệ trình các phương án, chi phí phát sinh, thay đổi nhân sự, thu hồi công nợ...) • Đại diện cho Chủ Đầu Tư/ Ban Quản trị, trong phạm vi quyền hạn của Giám đốc quản lý và/ hoặc có phê duyêt trước của Trưởng Bộ phận/ Chủ Đầu Tư/ Ban Quản trị, để làm việc và/ hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng trong những vấn đề thông lệ và/hoặc phát sinh liên quan đến dự án, khách thuê, cư dân tại dự án. • Thực hiện đầy đủ báo cáo hàng tháng về tình hình hoạt động của dư án cho Trưởng Bộ phận (chất lượng dịch vụ, tài chính thu chi, đào tạo, an toàn lao động ....) • Đảm bảo toàn bộ các cư dân/khách thuê tuân thủ và thực hiện các nghĩa vụ của họ, tuân thủ các nội quy của ban quản lý và quy định của pháp luật; Giải quyết/ phản hồi nhanh chóng mọi khiếu nại của khách thuê/ cư dân trong phạm vị của Ban quản lý. • Tham gia các hoạt động của Bộ phận quản lý trong việc xây dựng quy chế, tham gia sự kiện và/hoặc các chương trình, kế hoạch truyền thông và marketing để quảng bá dịch vụ quản lý của Công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nhiệm quản lý tòa nhà, khách sạn, dịch vụ khách hàng (ưu tiên ứng viên đã từng làm Giám đốc quản lý tòa nhà hoặc Trưởng ban quản lý tòa nhà tại tòa nhà văn phòng cao cấp)
- Khả năng quản lý, điều phối, giám sát công việc
- Biết Tiếng Anh khá
- Khả năng phán đoán sự cố, xử lý tình huống
- Có kiến thức về tài chính, nhân sự.

Tại Công Ty TNHH Savills (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh Bảo hiểm đầy đủ + gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cao cấp Lương tháng 13, trợ cấp điện thoại Nghỉ phép năm Môi trường làm việc chuyên nghiệp, quy trình chuẩn quốc tế
Mức lương cạnh tranh
Bảo hiểm đầy đủ + gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cao cấp
Lương tháng 13, trợ cấp điện thoại
Nghỉ phép năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, quy trình chuẩn quốc tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Savills (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Savills (Việt Nam)

Công Ty TNHH Savills (Việt Nam)

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 21 Tòa Lotte Center 54 Liễu Giai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

