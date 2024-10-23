Tuyển Quản lý Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: An Khánh, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm nguồn mua sắm các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực chuyên môn tuyển dụng.

- Liên tục tìm kiếm và xây dựng các nguồn cung cấp mới đem lại hiệu quả về tiến độ, giá thành với tiêu chí chất lượng tương đương với vật tư đang sử dụng.

- Tiếp nhận yêu cầu mua sắm từ các đơn vị trongTổng Công ty, rà soát hồ sơ thiết kế, chỉ tiêu kỹ thuật, phương pháp nghiệm thu, lập kế hoạch mua sắm, xây dựng hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, tham gia chấm thầu, đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp, thương thảo, đàm phán ký kết hợp đồng.

- Quản lý các dự án mua sắm hàng hoá, dự án đầu tư.

- Xử lý các vướng mắc về mã hàng hóa, chỉ tiêu kỹ thuật phát sinh trong quá trình đấu thầu mua sắm và quá trình thực hiện hợp đồng.

- Định kỳ đánh giá năng lực, kinh nghiệm của các nhà cung cấp.

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ số liệu thực hiện theo các chỉ tiêu của Trung tâm và các công việc được giao, và lĩnh vực chuyên trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Trung tâm giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Từ Đại học trở lên.

- Chuyên ngành đào tạo, số lượng tuyển dụng:

+ Điện, điện tử/ Điện tử viễn thông/

phù hợp khác: 02 người.

+ Cơ khí/Chuyên ngành phù hợp khác : 01 người.

- Yêu cầu hiểu biết kiến thức chuyên môn được tuyển dụng (về điện, điện tử, điện tử viễn thông và/hoặc cơ khí), hiểu biết kiến thức chung về các quy định pháp luật ngoại thương, thương mại, đấu thầu.

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề.

- Trách nhiệm cao với công việc, trung thực,tinh thần học hỏi, cầu thị, lắng nghe, dám chịu trách nhiệm, giải quyết công việc đến cùng.

- Có chứng chỉ đấu thầu là một lợi thế.

- Kinh nghiệm ≥ 3 năm.Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp hoặc viễn thông.

- Tiếng Anh: Toeic ≥ 550 hoặc tương đương.

Tại Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập hấp dẫn, xứng đáng với năng lực, thưởng theo hiệu quả công việc.

+ Được làm việc trong Công ty sản xuất hàng đầu Việt nam với quy mô lớn (1.000 người); có bề dày lịch sử và văn hóa truyền thống với 2 lần được Đảng + Nhà nước phong tặng “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

+ Có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Được cung cấp các trang thiết bị hiện đại cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc.

+ Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty.

+ Được làm việc trong môi trường năng động, hiệu quả, nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân viên và nhiều cơ hội để phát triển nghề nghiệp cho bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel

