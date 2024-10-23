Tuyển Quản lý Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà N01T3 Khu Ngoại giao đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, HN, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch và trực tiếp triển khai việc sản xuất hình ảnh và video cho thương hiệu thời trang La Pomme: Lên kế hoạch, concept, ý tưởng, tìm kiếm chuẩn bị vật liệu/đạo cụ phù hợp cho buổi chụp ảnh/quay video. Tìm kiếm, liên hệ với người mẫu, studio, agency chụp ảnh. Giám sát trong và sau buổi chụp để xử lý hậu kỳ và nghiệm thu ảnh và video Xử lý thanh toán nội bộ cho các hạng mục công việc hình ảnh Quay clip, chụp ảnh đơn giản phục vụ cho nhu cầu của các trang mạng xã hội (Facebook, Tiktok), phối hợp team Marketing chỉnh sửa hình ảnh/video theo yêu cầu Tìm hiểu thị trường, cập nhật xu hướng và phối hợp các bộ phận liên quan để xây dựng và phát triển hình ảnh sản phẩm và hình ảnh thương hiệu ngày một hoàn thiện Chịu trách nhiệm trưng bày và set up sản phẩm của thương hiệu tại hệ thống cửa hàng, đơn vị phân phối, các sự kiện lớn theo nhận diện thương hiệu hoặc chủ đề truyền thông mỗi mùa

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 22 - 30tuổi. Tốt nghiệp Trung cấp trở lên. Gu thẩm mỹ tốt, năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc, có đam mê và có ít nhất 6 tháng đến 01 năm kinh nghiệm trong ngành thời trang Hiểu biết cơ bản về các phần mềm chỉnh sửa video/hình ảnh (Photoshop, Lightroom, AI và công cụ chỉnh video đơn giản). Có kinh nghiệm chụp ảnh chuyên nghiệp: Biết sắp xếp bố cục, chọn góc chụp để nổi bật màu sắc, chất liệu vải, kiểu dáng; có khả năng phối hợp tốt với người mẫu. Nắm bắt tốt các phong cách, xu hướng thời trang trên thị trường Việt Nam và Thế giới Cẩn thận, tỉ mỉ, chỉnh chu. Kỹ năng giao tiếp tốt. Tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: theo năng lực + thưởng KPI hàng tháng Được hỗ trợ ăn trưa, chi phí gửi xe Được ghi nhận và được hưởng đầy đủ chế độ thưởng Lễ Tết của Công ty Được đào tạo và phát triển trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.