Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Quản lý

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 11, Toà Lotte Center số 54 Liễu Giai, Ba Đình, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Xây dựng và phát triển đội ngũ về mặt chất lượng và số lượng Kết hợp với các phòng ban của công ty để đào tạo, nâng cao kĩ năng chuyên môn cho nhân sự Hỗ trợ xây dựng kế hoạch, hỗ trợ đội nhóm Theo dõi, đánh giá hoạt động của đội nhóm Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, nhân sự của đội nhóm Đo lường tình hình hoạt động của đội nhóm và lên phương án giải quyết vấn đề, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu về nhân sự và doanh số kinh doanh Hoàn thiện các kỹ năng và tham dự đầy đủ tất cả các huấn luyện về phát triển quản lý Xây dựng và triển khai các hoạt động phát triển thị trường, chăm sóc khách hàng
Xây dựng và phát triển đội ngũ về mặt chất lượng và số lượng
Kết hợp với các phòng ban của công ty để đào tạo, nâng cao kĩ năng chuyên môn cho nhân sự
Hỗ trợ xây dựng kế hoạch, hỗ trợ đội nhóm
Theo dõi, đánh giá hoạt động của đội nhóm
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, nhân sự của đội nhóm
Đo lường tình hình hoạt động của đội nhóm và lên phương án giải quyết vấn đề, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu về nhân sự và doanh số kinh doanh
Hoàn thiện các kỹ năng và tham dự đầy đủ tất cả các huấn luyện về phát triển quản lý
Xây dựng và triển khai các hoạt động phát triển thị trường, chăm sóc khách hàng

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 24-45 tuổi Tốt nghiệp Đại học Giao tiếp tốt, tinh thần cầu thị cao Ham học hỏi, cầu tiến trong công việc Nhanh nhẹn, năng động, sáng tạo Có kiến thức về chăm sóc sức khỏe, tài chính hoặc kinh doanh là một lợi thế lớn
Độ tuổi từ 24-45 tuổi
Tốt nghiệp Đại học
Giao tiếp tốt, tinh thần cầu thị cao
Ham học hỏi, cầu tiến trong công việc
Nhanh nhẹn, năng động, sáng tạo
Có kiến thức về chăm sóc sức khỏe, tài chính hoặc kinh doanh là một lợi thế lớn

Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập đảm bảo từ 12.000.000 – 16.000.000 (chưa bao gồm thưởng doanh số và các khoản thưởng khác) Thu nhập xứng đáng - Cơ hội thăng tiến công bằng minh bạch Lộ trình thăng tiến rõ ràng với các chương trình đào tạo huấn luyện chuyên sâu về kỹ năng và quản lý nhân sự từ những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính - bảo hiểm Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, sáng tạo và đề cao năng lực Có cơ hội du lịch trong nước và ngoài nước theo chính sách của công ty Môi trường làm việc hiện đại: Hệ sinh thái trẻ trung, năng động và luôn cập nhật công nghệ mới nhất, hỗ trợ tối đa cho công việc. Được đào tạo bài bản về thương hiệu cá nhân, kỹ năng quản lý, xây dựng đội ngũ và phát triển sự nghiệp bền vững.
Thu nhập đảm bảo từ 12.000.000 – 16.000.000 (chưa bao gồm thưởng doanh số và các khoản thưởng khác)
Thu nhập xứng đáng - Cơ hội thăng tiến công bằng minh bạch
Lộ trình thăng tiến rõ ràng với các chương trình đào tạo huấn luyện chuyên sâu về kỹ năng và quản lý nhân sự từ những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính - bảo hiểm
Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, sáng tạo và đề cao năng lực
Có cơ hội du lịch trong nước và ngoài nước theo chính sách của công ty
Môi trường làm việc hiện đại: Hệ sinh thái trẻ trung, năng động và luôn cập nhật công nghệ mới nhất, hỗ trợ tối đa cho công việc.
Được đào tạo bài bản về thương hiệu cá nhân, kỹ năng quản lý, xây dựng đội ngũ và phát triển sự nghiệp bền vững.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Petronas lầu 8, 235 Nguyễn Văn Cừ, p.Nguyễn Cư Trinh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

