Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11, Toà Lotte Center số 54 Liễu Giai, Ba Đình, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Xây dựng và phát triển đội ngũ về mặt chất lượng và số lượng Kết hợp với các phòng ban của công ty để đào tạo, nâng cao kĩ năng chuyên môn cho nhân sự Hỗ trợ xây dựng kế hoạch, hỗ trợ đội nhóm Theo dõi, đánh giá hoạt động của đội nhóm Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, nhân sự của đội nhóm Đo lường tình hình hoạt động của đội nhóm và lên phương án giải quyết vấn đề, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu về nhân sự và doanh số kinh doanh Hoàn thiện các kỹ năng và tham dự đầy đủ tất cả các huấn luyện về phát triển quản lý Xây dựng và triển khai các hoạt động phát triển thị trường, chăm sóc khách hàng

Xây dựng và phát triển đội ngũ về mặt chất lượng và số lượng

Kết hợp với các phòng ban của công ty để đào tạo, nâng cao kĩ năng chuyên môn cho nhân sự

Hỗ trợ xây dựng kế hoạch, hỗ trợ đội nhóm

Theo dõi, đánh giá hoạt động của đội nhóm

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, nhân sự của đội nhóm

Đo lường tình hình hoạt động của đội nhóm và lên phương án giải quyết vấn đề, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu về nhân sự và doanh số kinh doanh

Hoàn thiện các kỹ năng và tham dự đầy đủ tất cả các huấn luyện về phát triển quản lý

Xây dựng và triển khai các hoạt động phát triển thị trường, chăm sóc khách hàng

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 24-45 tuổi Tốt nghiệp Đại học Giao tiếp tốt, tinh thần cầu thị cao Ham học hỏi, cầu tiến trong công việc Nhanh nhẹn, năng động, sáng tạo Có kiến thức về chăm sóc sức khỏe, tài chính hoặc kinh doanh là một lợi thế lớn

Độ tuổi từ 24-45 tuổi

Tốt nghiệp Đại học

Giao tiếp tốt, tinh thần cầu thị cao

Ham học hỏi, cầu tiến trong công việc

Nhanh nhẹn, năng động, sáng tạo

Có kiến thức về chăm sóc sức khỏe, tài chính hoặc kinh doanh là một lợi thế lớn

Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập đảm bảo từ 12.000.000 – 16.000.000 (chưa bao gồm thưởng doanh số và các khoản thưởng khác) Thu nhập xứng đáng - Cơ hội thăng tiến công bằng minh bạch Lộ trình thăng tiến rõ ràng với các chương trình đào tạo huấn luyện chuyên sâu về kỹ năng và quản lý nhân sự từ những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính - bảo hiểm Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, sáng tạo và đề cao năng lực Có cơ hội du lịch trong nước và ngoài nước theo chính sách của công ty Môi trường làm việc hiện đại: Hệ sinh thái trẻ trung, năng động và luôn cập nhật công nghệ mới nhất, hỗ trợ tối đa cho công việc. Được đào tạo bài bản về thương hiệu cá nhân, kỹ năng quản lý, xây dựng đội ngũ và phát triển sự nghiệp bền vững.

Thu nhập đảm bảo từ 12.000.000 – 16.000.000 (chưa bao gồm thưởng doanh số và các khoản thưởng khác)

Thu nhập xứng đáng - Cơ hội thăng tiến công bằng minh bạch

Lộ trình thăng tiến rõ ràng với các chương trình đào tạo huấn luyện chuyên sâu về kỹ năng và quản lý nhân sự từ những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính - bảo hiểm

Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, sáng tạo và đề cao năng lực

Có cơ hội du lịch trong nước và ngoài nước theo chính sách của công ty

Môi trường làm việc hiện đại: Hệ sinh thái trẻ trung, năng động và luôn cập nhật công nghệ mới nhất, hỗ trợ tối đa cho công việc.

Được đào tạo bài bản về thương hiệu cá nhân, kỹ năng quản lý, xây dựng đội ngũ và phát triển sự nghiệp bền vững.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin