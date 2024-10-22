Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trụ sở chính, Tầng 7, Tòa nhà Thủ Đô, 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích, đánh giá và đề xuất các sản phẩm cho vay margin phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Quản lý, đề xuất danh mục chứng khoán được phép margin tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp khẩu vị rủi ro của Công ty.

Giám sát hoạt động sử dụng margin của khách hàng, có các điều chỉnh kịp thời về danh mục/ chính sách sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phòng tránh rủi ro.

Tham gia xây dựng, cập nhật quy trình / quy chế / báo cáo đánh giá liên quan tới hoạt động cho vay Margin.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ:

Tốt nghiệp Đại học hoặc trên Đại học hệ chính quy chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán, Kế toán, Kiểm toán tại các trường Đại học trong và ngoài nước; Ngoại ngữ (tiếng Anh): Tốt, Tin học văn phòng: Tốt;

Tốt nghiệp Đại học hoặc trên Đại học hệ chính quy chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán, Kế toán, Kiểm toán tại các trường Đại học trong và ngoài nước;

Ngoại ngữ (tiếng Anh): Tốt, Tin học văn phòng: Tốt;

2. Kinh nghiệm:

Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán/tài chính ngân hàng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở các vị trí quản lý danh mục margin/phân tích/tín dụng.

Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán/tài chính ngân hàng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở các vị trí quản lý danh mục margin/phân tích/tín dụng.

3. Năng lực/Kỹ năng:

Có khả năng giao tiếp, đàm phán với các đơn vị phối hợp. Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp làm việc theo nhóm tốt. Có tư duy phân tích, khả năng lập kế hoạch, giải quyết vấn đề. Nhiệt tình, có trách nhiệm và sẵn sàng chịu áp lực cao trong công việc;

Có khả năng giao tiếp, đàm phán với các đơn vị phối hợp.

Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp làm việc theo nhóm tốt.

Có tư duy phân tích, khả năng lập kế hoạch, giải quyết vấn đề.

Nhiệt tình, có trách nhiệm và sẵn sàng chịu áp lực cao trong công việc;

4. Yếu tố ưu tiên:

Ưu tiên ứng viên thành thạo tableau/power BI/SQL; Ưu tiên ứng viên có bằng Thạc sỹ về Kinh tế/Tài chính/Ngân hàng, ứng viên có chứng chỉ CFA và/hoặc ACCA.

Ưu tiên ứng viên thành thạo tableau/power BI/SQL;

Ưu tiên ứng viên có bằng Thạc sỹ về Kinh tế/Tài chính/Ngân hàng, ứng viên có chứng chỉ CFA và/hoặc ACCA.

Tại CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận, cạnh tranh trên thị trường và được hưởng thu nhập tăng thêm theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty và xứng đáng với năng lực, kinh nghiệm và hiệu quả công việc.

Được hưởng các khoản phụ cấp ăn trưa, trách nhiệm công việc,...

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định.

Được hưởng gói Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ y tế cho CBNV và tham gia bảo hiểm cho người thân.

Có nhiều cơ hội thăng tiến; Được tạo điều kiện tối đa để phát huy hết khả năng;

Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company

