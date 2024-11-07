Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục CÔNG TY TNHH VĨNH HIỆP Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 22A VÕ VĂN TẦN, Quận 3

Mô Tả Công Việc Quản lý trạm giao nhận/bưu cục

• Tiếp nhận hàng và danh sách giao từ nhân viên kho/điều phối, soạn hàng và hỗ trợ đóng gói hàng đi giao.

• Kiểm tra và xác nhận đầy đủ hàng hoá, hồ sơ, số lượng, nơi giao/ nhận, thời gian, người nhận và ký xác nhận vào phiếu giao hàng.

• Giao, nhận, chở hàng bằng xe máy (các loại hàng nhẹ có thể chở bằng xe máy: hàng mẫu, chứng từ,...)

• Phối hợp cùng các bộ phận khác để đảm bảo hoàn thành mục tiêu công việc, hỗ trợ lẫn nhau khi có công việc phát sinh, cấp bách.

• Báo cáo công việc, cập nhật tiến độ thường xuyên cho người quản lý.

• Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Kỹ năng tìm đường tốt.

Tại CÔNG TY TNHH VĨNH HIỆP Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Được làm việc trong môi trường năng động, có điều kiện phát triển bản thân.

• Lương khởi điểm 8 triệu/tháng.

• Thời gian làm việc từ 08h00 – 17h30 thứ 2 đến thứ 7, còn phụ thuộc vào tính chất công việc.

• Thưởng lễ, tết theo tình hình của công ty.

• Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH.. theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VĨNH HIỆP Pro Company

