Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục CÔNG TY TNHH VĨNH HIỆP Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục CÔNG TY TNHH VĨNH HIỆP Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

CÔNG TY TNHH VĨNH HIỆP Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
CÔNG TY TNHH VĨNH HIỆP Pro Company

Quản lý trạm giao nhận/bưu cục

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Tại CÔNG TY TNHH VĨNH HIỆP Pro Company

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 22A VÕ VĂN TẦN, Quận 3

Mô Tả Công Việc Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Với Mức Lương Từ 8 Triệu

• Tiếp nhận hàng và danh sách giao từ nhân viên kho/điều phối, soạn hàng và hỗ trợ đóng gói hàng đi giao.
• Kiểm tra và xác nhận đầy đủ hàng hoá, hồ sơ, số lượng, nơi giao/ nhận, thời gian, người nhận và ký xác nhận vào phiếu giao hàng.
• Giao, nhận, chở hàng bằng xe máy (các loại hàng nhẹ có thể chở bằng xe máy: hàng mẫu, chứng từ,...)
• Phối hợp cùng các bộ phận khác để đảm bảo hoàn thành mục tiêu công việc, hỗ trợ lẫn nhau khi có công việc phát sinh, cấp bách.
• Báo cáo công việc, cập nhật tiến độ thường xuyên cho người quản lý.
• Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng tìm đường tốt.

Tại CÔNG TY TNHH VĨNH HIỆP Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Được làm việc trong môi trường năng động, có điều kiện phát triển bản thân.
• Lương khởi điểm 8 triệu/tháng.
• Thời gian làm việc từ 08h00 – 17h30 thứ 2 đến thứ 7, còn phụ thuộc vào tính chất công việc.
• Thưởng lễ, tết theo tình hình của công ty.
• Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH.. theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VĨNH HIỆP Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VĨNH HIỆP Pro Company

CÔNG TY TNHH VĨNH HIỆP Pro Company

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 22A Võ Văn Tần, phường 06, quận 03, Tp HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-giao-nhan-thu-nhap-tren-8-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job245672
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Vnft Group
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty TNHH Vnft Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Vnft Group
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ken Logistics CO., LTD.
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Ken Logistics CO., LTD. làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 400 - 900 USD
Ken Logistics CO., LTD.
Hạn nộp: 23/07/2025
Bắc Ninh Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Npv Express & Logistics
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty TNHH Npv Express & Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Npv Express & Logistics
Hạn nộp: 02/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bee Logistics Corporation
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Bee Logistics Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 600 Triệu
Bee Logistics Corporation
Hạn nộp: 18/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 950 - 15 USD
Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam
Hạn nộp: 25/04/2025
Bắc Giang Đã hết hạn 950 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VNT Invest Group
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công ty Cổ phần VNT Invest Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần VNT Invest Group
Hạn nộp: 01/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AT Á Châu
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công ty TNHH AT Á Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty TNHH AT Á Châu
Hạn nộp: 04/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Integrate Logistics Company Limited
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Integrate Logistics Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Integrate Logistics Company Limited
Hạn nộp: 06/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Container Thái Bình Dương
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Vnft Group
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty TNHH Vnft Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Vnft Group
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ken Logistics CO., LTD.
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Ken Logistics CO., LTD. làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 400 - 900 USD
Ken Logistics CO., LTD.
Hạn nộp: 23/07/2025
Bắc Ninh Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Npv Express & Logistics
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty TNHH Npv Express & Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Npv Express & Logistics
Hạn nộp: 02/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bee Logistics Corporation
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Bee Logistics Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 600 Triệu
Bee Logistics Corporation
Hạn nộp: 18/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 950 - 15 USD
Công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam
Hạn nộp: 25/04/2025
Bắc Giang Đã hết hạn 950 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VNT Invest Group
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công ty Cổ phần VNT Invest Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần VNT Invest Group
Hạn nộp: 01/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AT Á Châu
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công ty TNHH AT Á Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty TNHH AT Á Châu
Hạn nộp: 04/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Integrate Logistics Company Limited
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Integrate Logistics Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Integrate Logistics Company Limited
Hạn nộp: 06/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty TNHH Npv Express & Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Npv Express & Logistics
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Ken Logistics CO., LTD. làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 400 - 900 USD Ken Logistics CO., LTD.
400 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm