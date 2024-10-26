Tuyển Công nghệ Thông tin NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG - TPBANK Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc

Đảm bảo hoạt động thông suốt cho hệ thống mạng LAN, WAN Lắp đặt và cấu hình thiết bị mạng cho Hội sở, các chi nhánh Theo dõi, kiểm tra, ghi chép, quản trị các thiết bị mạng (Router, Switch, Modem..), các đường truyền mạng leased-line, MPLS, P2P, ADSL,... băng thông mạng để phát hiện và xử lý các sự cố cũng như lỗi không làm ảnh hưởng tới hoạt động của ngân hàng. Theo dõi quản trị hệ thống video conference, hỗ trợ giám sát việc kết nối video conference. Tiếp nhận các thiết bị từ nhà cung cấp. Phối hợp với các nhà cung cấp để bảo hành/sửa lỗi các sự cố xảy ra trên các kết nối WAN Bảo hành các thiết bị mạng. Theo dõi tình trạng sử dụng và khắc phục sự cố các đường truyền Internet của Hội sở và các chi nhánh để đảm bảo người dùng Internet không bị gián đoạn. Quản lý, lắp đặt, cấu hình, quản trị hệ thống tổng đài IP và IP phone cho người sử dụng. Quản lý các hệ thống ghi âm CallRex, hệ thống lời chào cho Hotline. Theo dõi kiểm tra việc cập nhật các phiên bản vá lỗi của hệ thông và cập nhật các chương trình diệt virus. Giám sát việc thực hiện các chính sách bảo mật của nhân viên Nghiên cứu, tìm hiểu/cập nhật và để xuất các vấn đề về hệ thống, phần mềm, chương trình máy tính... có liên quan đến hoạt động của Phòng/Trung tâm/Ngân hàng. Thực hiện các công việc/nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng Phòng

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên, lĩnh vực: Công nghệ thông tin Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh Tin học văn phòng từ trình độ C trở lên và đáp ứng được các yêu cầu của công việc. Hiểu biết kiến thức về lĩnh vực mạng và bảo mật Có các chứng chỉ chuyên môn liên quan (CCNA, ...) Có kỹ năng quản lý/lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch/sắp xếp công việc. Kỹ năng làm việc theo nhóm. Có tính chủ động cao trong việc thực hiện các công việc, nhiệm vụ được giao. Có thâm niên công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin (ưu tiên trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng) từ 2 năm trở lên

Quyền Lợi

Mức lương cạnh tranh Môi trường làm việc chuyên nghiệp Cơ hội thăng tiến, đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển

