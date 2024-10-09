Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 289 Khuất Duy Tiến, P. Trung Hoà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tìm kiếm data các công ty du lịch nước ngoài bằng các kênh tìm kiếm online hoặc thông qua các mối quan hệ cá nhân (Thị trường Đài Loan) Tham gia các hoạt động giao lưu xúc tiến du lịch, hội chợ du lịch để tìm kiếm đối tác, khách hàng tiềm năng. Gọi điện thoại, gửi email để trao đổi, kết nối, chào hàng và hẹn gặp với các công ty trong data khai thác được. Làm hợp đồng, ký kết hợp đồng với các khách hàng và chương trình tour đã đàm phán thành công. Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi hoàn thành các chương trình tour để xây dựng mối quan hệ và giữ chân đối tác lâu dài. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng/ BGĐ Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.
Tìm kiếm data các công ty du lịch nước ngoài bằng các kênh tìm kiếm online hoặc thông qua các mối quan hệ cá nhân (Thị trường Đài Loan)
(Thị trường Đài Loan)
Tham gia các hoạt động giao lưu xúc tiến du lịch, hội chợ du lịch để tìm kiếm đối tác, khách hàng tiềm năng.
Gọi điện thoại, gửi email để trao đổi, kết nối, chào hàng và hẹn gặp với các công ty trong data khai thác được.
Làm hợp đồng, ký kết hợp đồng với các khách hàng và chương trình tour đã đàm phán thành công.
Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi hoàn thành các chương trình tour để xây dựng mối quan hệ và giữ chân đối tác lâu dài.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng/ BGĐ
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ trở lên các chuyên ngành Du lịch Lữ hành, Văn hoá, Ngôn ngữ,... hoặc các chuyên ngành phù hợp Khả năng sử dụng Tiếng Trung tốt 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết) Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương/ liên quan Am hiểu các tuyến điểm du lịch trong nước Tác phong chuyên nghiệp, tự tin. Khả năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng tốt. Có thể đi công tác nước ngoài là lợi thế. Yêu cầu khác: Có laptop cá nhân
Tốt nghiệp CĐ trở lên các chuyên ngành Du lịch Lữ hành, Văn hoá, Ngôn ngữ,... hoặc các chuyên ngành phù hợp
Khả năng sử dụng Tiếng Trung tốt 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết)
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương/ liên quan
Am hiểu các tuyến điểm du lịch trong nước
Tác phong chuyên nghiệp, tự tin.
Khả năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng tốt.
Có thể đi công tác nước ngoài là lợi thế.
Yêu cầu khác: Có laptop cá nhân

Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương cứng từ 9 - 15 Triệu (Theo Level) + hoa hồng Ngoài ra còn có các chính sách thưởng: Thưởng nóng booking lợi nhuận cao, Thưởng Best Seller, thưởng CBNV xuất sắc tháng/ quý/ năm, .. Đảm bảo đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN,.. theo quy định của Luật lao động Hưởng sự trợ giúp từ mọi nguồn lực tốt nhất của toàn hệ thống Adavigo trên toàn quốc. Thế mạnh là đại lý cấp 1 của các hãng hàng không và Quỹ phòng khách sạn giá tốt trên toàn quốc. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở và năng động Cơ hội tiếp xúc, làm việc với các đối tác du lịch nước ngoài lớn Được công ty tạo mọi điều kiện tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng nghiệp vụ Tham gia các hoạt động ngoại khóa, đi du lịch, Team building,...
Mức Lương cứng từ 9 - 15 Triệu (Theo Level) + hoa hồng
Ngoài ra còn có các chính sách thưởng: Thưởng nóng booking lợi nhuận cao, Thưởng Best Seller, thưởng CBNV xuất sắc tháng/ quý/ năm, ..
Đảm bảo đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN,.. theo quy định của Luật lao động
Hưởng sự trợ giúp từ mọi nguồn lực tốt nhất của toàn hệ thống Adavigo trên toàn quốc.
Thế mạnh là đại lý cấp 1 của các hãng hàng không và Quỹ phòng khách sạn giá tốt trên toàn quốc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở và năng động
Cơ hội tiếp xúc, làm việc với các đối tác du lịch nước ngoài lớn
Được công ty tạo mọi điều kiện tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng nghiệp vụ
Tham gia các hoạt động ngoại khóa, đi du lịch, Team building,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, Toà D, Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

