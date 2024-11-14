Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 85 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định,, Quận 1

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

- Trực tiếp tham gia các cuộc họp với khách hàng, đối tác Tại Thái Lan,.ghi chép và phiên dịch nội dung cuộc họp với đối tác Thái;

- Hỗ trợ Giám Đốc trong công tác đối ngoại. Quản lý danh sách khách hàng, đối tác của công ty ở Thái Lan.

- Soạn thảo và đọc các Hợp đồng kinh tế với các Đối tác Thái Lan

- Thực hiện công việc khác theo sự sắp xếp của Ban Giám đốc.

- Báo cáo kết quả công việc sau mỗi chuyến công tác nước ngoài cho GĐ

- Đi công tác xa, Trong và ngoài nước theo yêu cầu công việc

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Thái lưu loát 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết ( Bắt buộc)

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Kinh nghiệm từ 2 năm

- Nhanh nhẹn, nhạy bén, nắm bắt tình huống tốt

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử, đàm phán, kết nối tốt;

- Thái độ làm việc tích cực, cầu tiến, có trách nhiệm với công việc;

- Kỹ năng máy tính tốt (MS Word, MS Excel );

- Xử lý tình huống tốt

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 13Tr - 16Tr hoặc theo thỏa thuận khi phỏng vấn

Thưởng lễ 30/4, 2/9, tết dương lịch, tháng 13, thưởng KPI 6 tháng 1 lần

Bảo hiểm XH theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU

