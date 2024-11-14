Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Sales Admin/Sales Support/Sales Associate

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 85 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định,, Quận 1

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

- Trực tiếp tham gia các cuộc họp với khách hàng, đối tác Tại Thái Lan,.ghi chép và phiên dịch nội dung cuộc họp với đối tác Thái;
- Hỗ trợ Giám Đốc trong công tác đối ngoại. Quản lý danh sách khách hàng, đối tác của công ty ở Thái Lan.
- Soạn thảo và đọc các Hợp đồng kinh tế với các Đối tác Thái Lan
- Thực hiện công việc khác theo sự sắp xếp của Ban Giám đốc.
- Báo cáo kết quả công việc sau mỗi chuyến công tác nước ngoài cho GĐ
- Đi công tác xa, Trong và ngoài nước theo yêu cầu công việc

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Thái lưu loát 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết ( Bắt buộc)
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Kinh nghiệm từ 2 năm
- Nhanh nhẹn, nhạy bén, nắm bắt tình huống tốt
- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử, đàm phán, kết nối tốt;
- Thái độ làm việc tích cực, cầu tiến, có trách nhiệm với công việc;
- Kỹ năng máy tính tốt (MS Word, MS Excel );
- Xử lý tình huống tốt

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 13Tr - 16Tr hoặc theo thỏa thuận khi phỏng vấn
Thưởng lễ 30/4, 2/9, tết dương lịch, tháng 13, thưởng KPI 6 tháng 1 lần
Bảo hiểm XH theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: P.1508, Tầng 15, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

