Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 6E Trường Sa P17 Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương Từ 20 Triệu

Đánh giá và xác định các cơ hội bán hàng mới để thúc đẩy tỷ lệ tăng trưởng trong thị trường hiện tại và tương lai.

Lên mục tiêu bán hàng với khách lẻ, khách tái cơ cấu.

Đào tạo nhân viên kinh doanh mới.

Thực hiện đánh giá nhân viên thường xuyên để xác định các vấn đề

Lên chiến lược và kế hoạch kinh doanh để đáp ứng các mục tiêu của công ty.

Đảm bảo rằng đội ngũ có đủ khả năng phát triển doanh thu.

Phát triển ngân sách toàn diện và thực hiện phân tích ngân sách định kỳ.

Đảm bảo tất cả các hoạt động bán lẻ của đội ngũ tuân thủ nguyên tắc và chính sách pháp lý.

Đánh giá hiệu quả tổng thể đội ngũ bán lẻ

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ - Trên 33 tuổi

Có trên 5 năm kinh nghiệm

Tốt nghiệp các ngành kinh tế, Quản trị nhà hàng, khách sạn

Chịu được áp lực, cường độ làm việc cao

Tại Công ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà Thì Được Hưởng Những Gì

Lương >20tr

Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định nhà nước

Thưởng các ngày Lễ, tết, 30/4 ... nghỉ phép

Các khoản phụ cấp theo quy định công ty

Môi trường làm việc thân thiện , vui vẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Hải Hà

